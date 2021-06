Il direttore sportivo Domenico Fracchiolla rinnova con la Calcio Lecco

Il direttore sportivo è già al lavoro per formare la nuova squadra

Inizia ufficialmente la sua seconda stagione in bluceleste

LECCO – Domenico Fracchiolla continua a essere il direttore sportivo della Calcio Lecco 1912. Il direttore sportivo ha rinnovato il suo contratto ed è già al lavoro per formare la squadra che scenderà in campo nella stagione 2021/22.

Fracchiolla, nato a Conversano (BA) il 5 gennaio 1984, inizia ufficialmente la sua seconda stagione in bluceleste per continuare l’ottimo lavoro svolto finora che ha permesso ai blucelesti di qualificarsi ai playoff di Serie C.