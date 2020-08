Il Falco Luca Del Pero grande tra i grandi della corsa in montagna

Piz trivertical e Fletta trail, due giorni di gare a Malonno

Molto bene l’inossidabile lecchese Giovanna Cavalli

MALONNO (BS) – Sabato e domenica due giorni di gare a Malonno (BS) dove si sono disputati anche i campionati italiani a staffetta per gli Allievi/e (qui l’articolo), un super Luca Del Pero, rappresentante dei Falchi Lecco, inizia bene il week end e si piazza al 7° posto nel Piz Trivertical col tempo di 36’18”. Davanti i mostri sacri del panorama azzurro e non solo: a vincere è Henri Haimonod in 34’10” per la Sportification seguito da Davide Magnini già campione mondiale Allievi di corsa in montagna che impiega 34’59” con Zav Hanna della New Castle AC/Salomon a chiudere il podio in 35’12”.

Giovanna Cavalli 2^ di categoria.

Molto bene la lecchese Giovanna Cavalli che difende i colori dell’Atl Paratico, per lei con 50’23” il 18° posto assoluto ma è 2^ della categoria Master B con soli 6” di distacco dalla vincitrice, la compagna di club Nives Carrobio che sale in 50’17”.

Fletta Trail con parecchi lecchesi al traguardo

21 Km da salire nel minor tempo possibile, al femminile la vittoria arride a Elisa Sortini dell’Alta Valtellina che impiega 1h41’38”, dietro Lorenza Beccaria dell’Atl Saluzzo con 1h43’55” e a completare il podio Francesca Ghelfi della Podistica Valle Varaita con 1h44’17”. Bene anche le lecchesi presenti partendo dal 9° posto di Martina Bilora per gli Escursionisti Falchi Olginatesi con 1h54’07”, al 21° per il Cs Cortenova Alessia Bergamini in 2h11’33”, seguita al 23° dalla compagna di club Consuelo Bertoldini con 2h12’58”. Tra le due giallo blu, si piazza al 22° posto ancora una pimpante Giovanna Cavalli in 2h11’48” che questa volta gli vale la vittoria tra le Master B.

Al maschile è Francesco Puppi, già vice campione mondiale di lunghe distanze nell’edizione premanese che aveva assegnato i titoli iridati nel 2018. Per il rappresentante dell’Atl Valle Brembana il cronometro segna 1h26’27” tempo che gli permette di superare in rimonta il francese Sylvain Cachard secondo in 1h26’41”, a chiudere il podio per l’Atl Valli Bergamasche Cesare Maestri con 1h28’42”. Ancora protagonista il lecchese Luca Del Pero che con 1h32’04” si prende l’11^ posizione, bene anche il compagno di club, Davide Perego col 34° posto in 1h42’30”, seguono al 43° posto Dionigi Gianola azzurro ai mondiali e europei di corsa in montagna tra gli Juniores nel 2018 che conclude in 1h44’53”. All’81° posto per gli Escursionisti Falchi Olginatesi Moreno Bolis in 1h56’42”, il compagno di club Mario Panzeri chiude al 117° posto in 2h05’10, seguito ancora da un compagno di club, Andrea Vian 119° con 2h05’19”. Per la Pol Pagnona al 120° posto Gianni Codega con 2h05’27”, a concludere le performance lecchesi il 153° posto di Taddeo Bertoldini per i Falchi Lecco con 2h18’12”, alla gara hanno partecipato in ben 212 atleti.