Il Falco Luca Del Pero mette il suo sigillo sulla Bregagno Skyrace

Bene i lecchesi: oltre alla vittoria, quarto Andrea Rota (Osa) e quinto Luigi Pomoni (Premana)

18 chilometri e 1.300 metri di dislivello positivo, al femminile successo per Fabiola Conti (Autocogliati)

PIANELLO DEL LARIO (CO) – Il Falco di Lecco Luca Del Pero mette il suo sigillo sull’edizione 2021 della Bregagno Skyrace coronando la bella giornata per il sodalizio lecchese cominciata con la vittoria alla Maggianico-Camposecco-Maggianico con Brambilla e Lafranconi.

Dopo un anno di stop a causa del covid, domenica 7 novembre si è corsa la 4^ edizione della corsa che da sempre regala scorci mozzafiato sul Lario. 18 chilometri e 1.300 metri di dislivello positivo per la skyrace che si corre sul monte Bregagno con partenza e arrivo a Pianello del Lario.

Vittoria lecchese, quindi, con il Falco Luca Del Pero che si è messo tutti dietro chiudendo con il tempo di 1h40’51” e facendo segnare il nuovo record del percorso. Secondo Fabio Ruga (La Recastello) in 1h41’07”, terzo Cristian Minoggio (Asd Autocogliati) in 1h42’59”. Nella top five hanno chiuso altri due atleti lecchesi: Andrea Rota (Osa Valmadrera) in 1h43’52” e Luigi Pomoni (As Premana) 1h47’23”.

Al femminile successo a Fabiola Conti (Asd Autocogliati) con il tempo di 2h03’48”, seconda Elisa Desco (Alta Valtellina) in 2h04’38” e terza Elisa Compagnoni (Alta Valtellina) in 2h14’34”.

