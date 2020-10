Covid, in Lombardia si ferma tutto lo sport dilettantistico di contatto

Stop a campionati e allenamenti fino al 6 novembre 2020

Calcio Lecco e Picco proseguono, per il basket Olginate attende notizie dalla FIP, il Rugby si ferma

LECCO – L’ordinanza emessa ieri dal governatore della Lombardia Attilio Fontana è stata più stringente di quello che si pensasse, almeno per quanto riguarda lo sport dilettantistico. Non solo sono state sospese tutte le competizioni per i cosiddetti “sport di contatto”, ma anche gli allenamenti. A partire dalla mezzanotte di sabato 17 ottobre 2020, e fino al 6 novembre, sarà proibiti in tutta la regione praticare questi sport.

L’ordinanza della Regione fa seguito a quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre 2020, che consentiva la pratica a livello nazionale di tutte queste attività, ma solo da atleti tesserati per le rispettive federazioni e che sottostavano ai vari protocolli anti COVID.

Gli sport che si fermeranno non saranno solo calcio, rugby e pallacanestro, ma anche tutte le arti marziali, la pallavolo, la pallanuoto e il nuoto sincronizzato, tutti gli sport su ghiaccio e a rotelle.

Tra le attività consentite c’è il tennis – ma non lo squash – la canoa, il canottaggio solo in barca singola e la ginnastica, ma solo in forma individuale.

Le conseguenze di questo decreto bloccheranno tutta l’attività sportiva non professionistica. Da oggi si fermeranno tutte le attività giovanili dei vari sport di contatto.

Per quanto riguarda le varie società, il presidente del Rugby Lecco Stefano Gheza ha comunicato che tutta l’attività sarà sospesa, in attesa di avere notizie dalla federazione.

Non si potranno allenare neanche le società di pallacanestro che giocano campionati regionali, ossia tutte tranne la Missoltino.it Olginate. La società del presidente Chiappa attende in queste ore notizie sulla partita di Supercoppa Centenario che dovrebbe giocare domani sul camp della LTC Sangiorgese Basket.

Nessun intoppo per la Calcio Lecco (Lega Pro) e la Picco Lecco (Serie B), che giocano campionati considerati professionistici. Salva anche la Serie D del calcio (si fermano i campionati dall’Eccellenza in giù): domani, domenica, si svolgeranno regolarmente le partire di NibionnOggiono e Casatese.