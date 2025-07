Il gruppo “Distinti Sostenitori” scrive alla Calcio Lecco: “Aumento spropositato abbonamenti”

Il gruppo di tifosi, in una lettera, chiede spiegazioni alla società

“Ci saremo anche la prossima stagione, ma nessuno si abbonerà”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera del gruppo “Distinti Sostenitori Lecco 1912” che chiede conto di un aumento, definito “spropositato”, dell’abbonamento. L’abbonamento in tribuna d’onore è passato da 550 a 1200 euro, tribuna centrale da 300 a 400 euro, tribuna laterale da 200 a 300 euro, distinti da 140 a 200 euro, mentre l’abbonamento in curva è rimasto lo stesso.

“Cara (in ogni senso) Calcio Lecco, ti scriviamo queste poche righe per provare a capire e avere delle risposte. Siamo un gruppo di tuoi tifosi, quelli che da una dozzina di anni, in occasione di ogni partita si ritrova(va) nel settore 6 dietro lo striscione “Distinti Sostenitori”. Sì: quelli un po’ casinisti, magari politically poco correct, a cui piace ridere e scherzare, spesso ironici ma invece seri e severi quando serve prendere posizione. Per il bene del Lecco, innanzitutto: dentro e fuori il campo, per la squadra e i suoi tifosi.

Orbene: tutti noi siamo fedelmente abbonati, chi da decenni, chi da meno, vista la differenza anagrafica al nostro interno. Non abbiamo mai fatto mancare il nostro appoggio alla squadra, né in casa né in trasferta, tanto tra i dilettanti quanto in serie B. Perché non ne abbiamo mai fatto una questione di categoria o di risultati: il Lecco per noi va oltre questi piccoli particolari.

Quindi ci saremo anche la prossima stagione, dopo le delusioni (non una novità) dell’ultimo biennio. Ci saremo, ma nessuno si abbonerà: acquisteremo i biglietti partita per partita, consapevoli di spendere (poco) di più. Ma abbiamo deciso di non accettare passivamente l’imposizione di un aumento spropositato e del quale vogliamo qui chiederti conto: come mai hai deciso di innalzare così tanto il costo degli abbonamenti nei settori laterali e di abbassare nel contempo quello dei biglietti al botteghino, scoraggiando così eventuali nuove fidelizzazioni, oltre che un incasso certo e anticipato?

Quale ragione – che non sia economica – ti ha spinto a togliere le riduzioni riservate alle donne? E che idea sta alla base della cancellazione delle facilitazioni riservate ai più piccoli, passati dall’ingresso a 25 euro annuali per gli Under 12 a un pesantissimo 150 euro?

Un’ultima cosa: come avevi pensato di risolvere il problema della prelazione agli abbonati nei posti eliminati per predisporre la – sacrosanta e ineludibile – piattaforma disabili?

In questo caso però puoi stare tranquilla, la questione non si pone: te l’abbiamo risolta noi, decidendo di non rinnovare le nostre tessere che acquistavamo da sempre nel settore 6. Proprio quello scelto – legittimamente, ma senza consultazioni coi tifosi né comunicazioni preventive – per l’intervento di cui sopra, che ci costringerà a spostarci altrove.

Ci piacerebbe ricevere delle risposte: magari così capiremo e ci metteremo il cuore in pace più serenamente. Rimanendo come sempre al tuo fianco, comunque”.

“Distinti Sostenitori Lecco 1912”