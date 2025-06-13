Il Gs Virtus Calco vince il 38° campionato regionale Csi di atletica leggera

17 titoli regionali individuali agli atleti lecchesi

AGRATE BRIANZA (MB) – Si è concluso il 38° campionato regionale Csi di atletica leggera con la terza e ultima prova, la Commissione Regionale ha stilato la classifica finale. Per i più piccoli degli Esordienti, Ragazzi, Cadetti f/m la classifica vede 6 gare (corse, salti, lanci), per la categoria Allievi, Juniores, Seniores tre titoli con tre specialità (corse, salti, lanci), per le categorie Amatori A e B, Veterani A e B m/f due titoli con 6 gare (corse e salti, lanci).

Il Gs Virtus Calco vince la classifica finale con 210 punti di giornata (7.548 punti atleti), al 2° posto l’Atletica Ravello con 195 punti giornata (5.751 punti atleti), chiude il podio Team Alto Lambro con 180 punti giornata (4.481 punti atleti), al 16° posto la Polisportiva Bellano con 102 punti giornata (785 punti atleti), 17° posto Polisportiva Benate con 90 punti giornata (1.025 punti atleti), 22° posto Team Pasturo con 64 punti giornata (483 punti atleti), 37° Csc Cortenova con 16 punti giornata (79 punti atleti), 37° Polisportiva Castello Brianza con 8 punti (39 punti atleti).

Tutti i podi del Campionato Regionale Csi di atletica leggera

Esordienti

1^ Emma Merli 158 punti (Accademia Melegnano Atletica), 2^ Sara Brunetti 151 punti (Atletica Trezzano Istituto Gandhi), 3^ Viola Colombo 130 punti (Virtus Calco).

1° Prosper Jolly 153 punti (Team Alto Lambro), 2° Mathias Urrigo 122 punti (Gs In Robore Virtus Seveso), 3° Nicolò Mandelli 121 punti (Team Pasturo).

1^ Lavinia Origo 141 punti (Virtus Calco), 2^ Lavinia Barone 133 punti (Polisportiva San Marco), 3^ Eva Valcarenghi 130 punti (Polisportiva San Marco).

1° Marco Bruno Martina 169 punti (Atletica Ravello), 2° Yuri Borghetti 124 punti (Atletica Ravello), 3° Giacomo Bosetto 118 punti (Team Alto Lambro).

1^ Francesca Burgassi 158 punti (Lieto Colle), 2^ Yasmine Gouem 134 punti (Team Alto Lambro), 3^ Alice Azzini 108 punti (Sciantarelli A Asola).

1° Riccardo Galbusera 175 punti (Virtus Calco), 2° Cristian Fiorentino 141 punti (Polisportiva San Marco), 3° Lorenzo Casadei 137 punti (Motus Atletica).

Corse- 1^ Letizia Paolino 84 punti (Virtus Calco), 2^ Federica Canova 82 punti (Polisportiva San Marco), 3^ Viola Valcarenghi 74 punti (Atletica Cassano D’Adda).

Lanci-1^ Costanza Maria Monti 82 punti (Virtus Calco), 2^ Gloria Albertoni 78 punti (Circolo Anspi La Vigna), 3^ Beatrice Perin 76 punti (Virtus Calco).

Salti-1^ Matilde Beretta 85 punti (Virtus Calco), 2^ Letizia Paolino 81 punti (Virtus Calco), 3^ Eva Bonomini 73 punti (Circolo Anspi La Vigna).

Corse-1° Giacomo Alessi Fitsum 90 punti (Atletica Ravello), 2° Cristian Pasquale 87 punti (Team Alto Lambro), 3° Alessandro Capone 84 punti (Atletica Rodengo Saiano).

Lanci-1° Michele Malagoli 85 punti (Circolo Anspi La Vigna), 2° Alessandro Panzeri 73 punti (Virtus Calco), 3° Iacopo Pessani 67 punti (Atletica Cassano D’Adda).

Salti-1° Samuele Slavazzi 80 punti (Atletica Ravello), 2° Filippo Tosi 75 punti (Circolo Anspi La Vigna), 3° Davide Meneghini 71 punti (Team Alto Lambro).

Corse-1^ Lamiae Riffi 90 punti (Atletica Rodengo Saiano), 2^ Anietiei Aniedi Joseph 82 punti (Circolo Anspi La Vigna) 3^ Giorgia Bassanetti 81 punti (Polisportiva San Marco).

Lanci-1^ Elisa Dozio 90 punti (Virtus Calco), 2^ Clelia Brognoli 79 punti (Virtus Calco), 3^ Eleonora Pozzi 73 punti (Team Alto Lambro).

Salti-1^ Clelia Brognoli 87 punti (Virtus Calco), 2^ Yacine Diaw 79 punti (Virtus Calco), 3^ Anietie Aniedi Joseph 66 punti (Circolo Anspi la Vigna).

Corse-1° Simone Nicora 82 punti (Atletica Ravello), 2° Pietro Tonoli 81 punti (Atletica Rodengo Saiano), 3° Gabriele Falzarano 78 punti (Atletica Tigers).

Corse/salti-1° Filippo Oldani 148 punti (Atletica Rovello), 2° Pietro Tonali 135 punti (Atletica Rodengo Saiano), 3° Mattia Melloni 117 punti (Virtus Calco).

Lanci-1° Niccolò Dozio 70 punti (Virtus Calco), 2° Andrea Goldonetto 68 punti (Virtus Calco), 3° Alessandro Frascari 59 Punti (Circolo Anspi la Vigna).

Corse-1^ Camilla Valsecchi 87 punti (Team Pasturo), 2^ Fadila Naomi Ouedraogo 82 punti (Atletica Rodengo Saiano), 3^ Chiara Mauri 76 punti (Atletica Cassano D’Adda).

Lanci-1^ Fadila Naomi Ouedraogo 83 punti (Atletica Rodendo Saiano), 2^ Naomi Gilberti 80 punti (Circolo Anspi La Vigna), 3^ Francesca Cappa 58 Punti (Atletica Rodengo Saiano).

Salti-1^ Chiara Mauri 87 punti (Atletica Cassano D’Adda), 2^ Francesca Savazza 75 punti (Atletica Ravello), 3^ Naomi Gilberti 71 punti (Circolo Anspi La Vigna).

Corse-1° Andrea Rizzini 90 punti (Atletica Rodengo Saiano), 2° Giacomo Maggioni 82 punti (Virtus Calco), 3° Matteo Valetti 76 punti (Atletica Rodengo Saiano).

Lanci-1^ Matteo Dozio 83 punti (Virtus Calco), 2° Davide Bonacina 80 punti (Polisportiva Bellano), 3° Alessandro Sassi 69 punti (Atletica Ravello).

Salti-1° Matteo Dozio 87 punti (Virtus Calco), 2° Giacomo Maggioni 84 punti (Virtus Calco), 3° Davide Bonacina 67 punti (Polisportiva Bellano).

Corse/salti-1^ Elena Raimondi 100 punti (Atletica Trezzano Istituto Gandhi), 2^ Maia Muri 90 punti (Accademia Melegnano Atletica), 3^ Lucia Aldeghi 80 punti (Virtus Calco).

Lanci-1^ Maia Muri 85 punti (Accademia Melegnano Atletica), 2^ Annalisa Tarenghi 76 punti (Us Caprese), 3^ Viviana Maria La Piana 73 punti (Team Alto Lambro).

Corse/salti-1° Massimo Daviddi 140 punti (Gs In Robore Virtus Seveso), 2° Alessio Rovellini 100 punti (Atl Ravello), 3° Sorin Marcu 76 punti (Sciantarella A Asola)

Lanci-1° Alessandro Bertoletti 90 punti (Us Serle), 2° Andrea Vercesi 70 punti (Atletica Ravello), 3° Alessandro Straniero 54 punti (Virtus Calco).

Corse/salti-1^ Franca Brizio 131 punti (Atletica Rodengo Saiano), 2^ Veleria Crosio 99 punti (Polisportiva San Marco), 3^ Elena Galia 92 punti (Atletica Trezzano Istituto Gandhi).

Lanci-1^ Gemma Iris Morosini 81 punti (Team Alto Lambro), 2^ Sabrina Mauri 79 punti (Virtus Calco), 3^ Tamara Sala 76 punti (Polisportiva San Marco).

Corsa/salti-1° Mario Gorlani 108 punti (Atletica Trezzano Istituto Gandhi), 2° Carmelo D’Aspromonte 100 punti (Atletica Trezzano Istituto Gandhi), 3° Matteo Curreri 95 punti (Polisportiva San Marco).

Lanci-1° Sauro Malagoli 90 punti (Circolo Anspi La Vigna), 2° Dario Carlo Ceccarelli 79 punti (Us Serle), 3° Luciano Atti 68 punti (Circolo Anspi La Vigna).

Corse/Salti-1^ Cinzia Zugnoni 90 punti (Gs Csi Morbegno), 2^ Giovanna Boccia 87 punti (Pol Amicizia Caorso), 3^ Liliana Maccoppi 81 punti (B&rc Castigliano D’Adda).

Lanci-1^ Nicoletta Maria Rusconi 82 punti (Team Alto Lambro), 2^ Paola Balbiani 81 punti (Polisportiva Bellano), 3^ Angela Palermo 68 punti (Polisportiva San Marco).

Corse/salti-1° Vincenzo Bresciani 113 punti (Atletica Rodengo Saiano), 2° Massimo Forlani 98 punti (Pol Amicizia Caorso), 3° Massimo Abeni 95 punti (Atletica Rodengo Saiano).

Lanci-1° Manfred Di Blasi 81 punti (Gp Santi Nuova Olonio), 2^ Luigi Fusi 68 punti (Team Alto Lambro), 3° Roberto Borsa 68 punti (Atletica Cassano D’Adda).

Corse/salti-1^ Maria Grazia Zuliani 120 punti (Polisportiva Bernate), 2^ Maria Pia Bonanomi 87 punti (Virtus Calco), 3^ Marina Conti 81 punti (Team Alto Lambro).

Lanci-1^ Piera Balbiani 84 punti (Polisportiva Bellano), 2^ Marina Conti 81 punti (Team Alto Lambro), 3^ Maria Pia Boannomi 72 punti (Virtus Calco).

Corse/salti-1° Francesco Barletta 85 punti (B&rc Castglione D’Adda), 2° Giampaolo Galleani 84 punti (B&rc Castglione D’Adda), 3° Agostino Riboni 82 punti (B&rc Castglione D’Adda).

Lanci-1° Giuseppe Piva 81 punti (Polisportiva Bellano), 2° Giampaolo Galleani 80 punti (B&rc Castglione D’Adda), 3° Giorgio Paganini 71 punti (Atletica Ravello).

Corsa/salti/lanci-1^ Rosalia Giorgia Alaimo 57 punti (Il Dosso), 2^ Ylenia Bettera 57 punti (Il Dosso); 3^ Agnese Marongiu 50 punti (Il Dosso).

Corse/salti-1° Davide Sardella 131 punti (Atletic Tigers), 2° Adriano Beccalli 112 punti (Il Dosso), 3° Giuseppe Ghidelli 84 punti (Il Dosso).

Corsa/salti/lanci-1° Riccardo Savio 180 punti (Atletica Ravello).

1^ Ravello 178 punti, 2^ Team Alato Lambro 117 punti, 3^ Gs Virtus Calco 115 punti.