Il Gs Virtus Calco vince il Campionato Regionale Csi di atletica leggera

Domenica scorsa la terza e ultima prova a Brescia
BRESCIA – I lecchesi del Gs Virtus Calco continuano a vincere le gare nel Centro Sportivo Italiano, prima il Campionato Provinciale nella corsa campestre, successivamente il Campionato Provinciale su pista, adesso il 38° Campionato Regionale Csi Lombardia di atletica leggera.
Domenica scorsa a Brescia i neo Campioni Regionali 2025, vincono anche la terza e ultima prova con 2.058 punti, al secondo posto i milanesi dell’Atletica Ravello con 1.794 punti, chiudono il podio i mantovani del Circolo Anspi La Vigna con 1.312 punti. Presenti le altre società lecchesi a partire del Team Alto Lambro 6° con 992 punti, Polisportiva Bernate 14^ con 355 punti, Polisportiva Bellano 18^ con 197 punti, Team Pasturo 22° con 161 punti, Csc Cortenova 30^ con 79 punti.
A livello individuale ben 59 podi per i lecchesi: 23 vittorie (13 Virtus Calco, 3 Team Alto Lambro, 3 Polisportiva Bellano, 2 Polisportiva Bernate, uno a testa Csc Cortenova e Team Pasturo), 22 secondi posti (12 Virtus Calco, 6 Team Alto Lambro, 2 Team Pasturo, uno a testa Csc Cortenova e Polisportiva Bellano), 14 terzi posti (10 Virtus Calco, 3 Team Alto Lambro, 1 a Team Pasturo).
Ora, dopo aver gareggiato per le gare Provinciali e Regionali, si aspetta l’appuntamento di Cernusco sul Naviglio, 4-7 settembre, per la Finale Nazionale, per poter partecipare gli atleti devono aver affrontato una gara Provinciale e una gara Regionale.
Tutti i podi delle gare a Brescia
- Cucciole/i
50m-1^ Adelaide Patelli 8”32 (Lieto Colle), 2^ Sofia Ruggeri 8”34 (Accademia Melegnano Atletica), 3^ Enrica Pallavicini 8”52 (Gs In Robore Virtus Seveso).
Lancio del vortex-1^ Ginevra Pelizzoli 16,35m (Virtus Calco), 2^ Elektra Boglioli 15,50m (Motus Atletica), 3^ Enrica Pallavicini 15,16m (In Robore VIrtus Seveso).
50m-1° Niccolò Malinverno 8”57 (Schiatraella A Asola), 2° Federico Petrocchi 8”63 (Team Alto Lambro), 3° Federico Balacchi 8”64 (Atletica Cassago D’Adda).
Getto del peso-1°Federico Balacchi 7,75m (Atletica Cassago D’Adda), 2° Oscar Garavaglia 6,82m (Polisportiva Villa Cortese), 3° Enea Barone 6,59m (Polisportiva San Marco).
- Esordienti
600m-1^ Sara Brunetti 1’55”68 (Atl Trezzano Istituto Gandhi), 2^ Martina Gosatti 1’57”68 (Csi Tirano), 3^ Emma Merli 1’59”40 (Accademia Melgnano Atletica).
Lancio del vortex-1^ Lucia Rafanelli 34,04m (Polisportiva Colverde), 2^ Emma Merli 29,26m (Accademia Melegnano Atletica), 3^ Lucia Rusconi 29,18m (Polisportiva Colverde).
600m-1° Giorgio Marogna 1’53”18 (Spartacus), 2° Mirko Bertoletti 1’54”56 (Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana), 3° Nicolò Mandelli 1’55”29 (Team Pasturo).
Salto in alto-1° Prosper Jolly 1,28m (Team Alto Lambro), 2° Stefano Ghezzi 1,25m (Virtus Calco), 2° Stefano Massaro 1.25m (Lieto Colle).
- Ragazze/i
60hs-1^ Lavinia Barone 10”19 (Pol San Marco), 2^ Lavinia Origo 10”38 (Virtus Calco), 3^ Gaia D’Alberto 10”46 (Lieto Colle).
Salto in lungo-1^ Lavinia Origo 4,61m (Virtus Calco), 2^ Lavinia Barone 4,42m (Pol San Marco), 3^ Cecilia Costa 4,34m (Pol San Marco).
60hs-1° Marco Bruno Martina 10”41 (Atl Ravello), 2° Tommaso Segantin 10”88 (Lieto Colle), 3° Nicolas Mantovani 10”92 (Lieto Colle).
Lancio del Vortex-1° Marco Bruno Martina 41,96m (Atl Ravello), 2° Mirco Pellizzaro 40,61m (Csc Cortenova), 3° Yuri Borghetti 37,90m (Atl Ravello).
- Cadette/i
80hs-1^ Giulia Selce 12”67 (Atl Ravello), 2^ Serena Viganò 13”39 (Team Alto Lambro), 3^ Noemi Costa 13”69 (Atl Ravello).
1000m-1^ Francesca Burgassi 31’21”00 (Lieto Colle), 2^ Sofia Grisoni 3’24”0 (Lieto Colle), 3^ Gaia Somera 3’36” 3 (Lieto Colle).
Lancio del giavellotto-1^ Emma Vibelli 27,40m (Atl Ravello), 2^ Elena Janeva 26,87m (Amicizia Caorso), 3^ Saba Villa 24,64m (Atl Ravello).
100hs-1° Riccardo Galbusera 15”21 (Virtus Calco), 2° Francesco Gonzato 16”08 (Atl Cassano D’Adda), 3° Nicolò Zanotti 17”18 (Schiantareli A. Asola).
1000m-1° Riccardo Andor Longoni 2’48”50 (Csc Cortenova), 2° Martino Fiora 2’5764 (Atl Rodengo Saiano), 3° Federico Spotti 3’02”02 (Schiantarella A. Asola).
Lancio del disco-1° Riccardo Galbusera 28,79m (Virtus Calco), 2° Emanuele Scolari 26,22m (Circolo Anspi La Vigna), 3° Lorenzo Casadei 22,68m (Motus Atletica).
- Allieve/i
200m-1^ Maia Grimoldi 26”42 (Atl Ravello), 2^ Letizia Paolino 27”44 (Virtus Calco), 3^ Veronica Zamboni 27”45 (Atl Rodengo Saiano).
800m-1^ Nicole Rizzo 2’30”30 (Atl Ravello), 2^ Elisa Burgassi 2’36”93 (Lieto Colle), 3^ Federica Canova 2’42”53 (Polisportiva San Marco).
Lancio del disco-1^ Gloria Albertoni 24,04m (Circolo Anspi La Vigna), 2^ Laura Lazzarini 20,33m (Airone), 3^ Costanza Maria Monti 20,24m (Virtus Calco).
Salto in lungo-1^ Eva Bonomini 5,11m (Circolo La Vigna), 2^ Letizia Paolino 5,05m (Virtus Calco), 3^ Matilde Beretta 4,66m (Virtus Calco).
200m-1° Cristian Pasquale 23”65 (Team Alto Lambro), 2° Alessandro Saccani 23”74 (Atl Rodengo Saiano), 3° Omar Saccani 23”84 (Schiantarella Asola).
800m-1° Giacomo Alessi Fitsum 2’01”59 (Atl Ravello); 2° Jacopo Pessani 2’02”78 (Atl Cassano D’Adda), 3° Corrado Balloni 2’08”08 (Team Alto Lambro).
Lancio del giavellotto-1° Michele Malagoli 38,24m (Circolo Anspi la Vigna), 2° Federico Inglese 31,38m (Pol San Marco), 3° Samuele Moschini 30,95m (Motus Atletica).
Salto triplo-1° Samuele Slavazza 12,61m (Atl Ravello), 2° Omar Saccani 12,15m (Sciantarella Asola), 3° Alessandro Fratacci 11,57m (Atl Ravello).
- Juniores
200m-1^ Alice Minelli 17”9 (Accademia Melegnano Atl), 2^ Anietie Aniedi Joseph 27”83 (Circolo La Vigna), 3^ Veronica Menin 28”26 (Atl Ravello).
800m-1^ Lamiae Riffi 2’35”31 (Atl Rodengo Saiano), 2^ Giorgia Bassanetti 2’04”58 (Pol San Marco), 3^ Lilia Barri 2’41”97 (Gs Csi Morbegno).
Lancio del disco-1^ Elisa Dozio 33,99m (Virtus Calco), 2^ Eleonora Pozzi 21,58m (Team Alto Lambro), 3^ Clelia Brognoli 21,09m (Virtus Calco).
Salto in lungo-1^ Elisa Dozio 5,08m (Virtus Caclo), 2^ Clelia Brognoli 4,91m (Virtus Calco), 3^ Yacine Diaw 4,90m (Virtus Calco).
200m-1° Simone Nicora 23”48 (Atl Ravello), 2° Andrea Goldonetto 23”57 (Virtus Calco), 3° Andrea Turcolin 23”72 (Atl Ravello).
800m-1° Daniel Zampedri 2’04”34 (Atl Rodengo Saiano), 2° Pietro Tonoli 2’07”41 (Atl Rodengo Saiano), 3° Filippo Oldani 2’07”95 (Atl Ravello).
Lancio del Giavellotto-1° Gianluca Rondini 43,95m (Circolo La Vigna), 2° Gabriele Fumagalli 40,78m (Virtus Calco), 3° Andrea Goldonetto 33,60m (Virtus Calco).
Salto triplo-1° Mattia Melloni 11,59m (Virtus Calco), 2° Tommaso Panzeri 11,36m (Virtus Calco), 3° Filippo Oldani 11,24m (Atl Ravello).
- Seniores
200m-1^ Giulia Cristina Rota 27”72 (Pol Bernate), 2^ Chiara Mauri 28”27 (Atl Cassano D’Adda), 3^ Fadila Naomi Ouedraogo 28”29 (Atl Rodengo Saiano).
800m-1^ Sara Bresciani 2’27”76 (Atl Rodengo Saiano), 2^ Camilla Valsecchi 2’33”00 (Team Pasturo), 3^ Giorgia Tonoli 2’43”11 (Atl Rodengo Saiano).
Lancio del disco-1^ Naomi Gilberti 32.50m (Circolo Anspi La Vigna), 2^ Federica Dozio 32,20m (Virtus Calco), 3^ Giorgia Pinciroli 26,02m (Nuova Atl Arconate).
Salto in lungo-1^ Chiara Magni 4,78m (Atl Cassano D’Adda), 2^ Martina Caserta 4,43m (Pol Amicizia Caorso), 3^ Francesca Slavazza 4,40m (Atl Ravello).
200m-1° Simone Amato 23”08 (Nuova Atl Arconate); 2° Michele Banfi 23”19 (Motus Atletica), 3° Giacomo Maggioni 23”2 (Virtus Calco).
800m-1° Andrea Rizzini 2’03”06 (Atl Rodengo Saiano), 2° Matteo valetti 2’10”01 (Atl Rodengo Saiano), 3° Luca Codara 2’10”78 (Virtus Calco).
Lancio del giavellotto-1° Matteo Dozio 42,24m (Virtus Calco), 2° Cesare Fumagalli 37,33m (Virtus Calco), 3° Alessandro Sassi 33,89m (Atl Ravello).
Salto triplo-1° Giacomo Maggioni 13,25m (Virtus Calco), 2^ Matteo Dozio 13,17m (Virtus Calco), 3° Riccardo Santi 12,57m (Team Alto Lambro).
- Amatori A
200m-1^ Maia Muri 30”06 (Accademia Melegnano), 2^ Elisa Sironi 30”27 (Atl Cassano D’Adda), 3^ Elena Raimondi 32”69 (Atl Trezzano Istituto Gandhi).
800m-1 Lucia Aldeghi 3’04”34 (Virtus Calco), 2^ Jenny Rodella 3’04”91 (Circolo Anspi La Vigna), 3^ Annalisa Tarenghi 3’09”57 (Us Capralbese).
Lancio del disco-1^ Arianna Meles 20,79m (Team Pasturo), 2^ Rita Luzzeri 19,76m (Circolo Anspi La Vigna), 3^ Maia Muri 17,76m (Accademia Melegnano Atl).
200m-1° Giuseppe Salerno 25”10 (Accademia Melegnano Atl), 2° Sorin Marcu 27”65 (Schiantarelli A Asola), 3° Ermes Sanzogni 27”87 (Schiantarelli A, Asola).
800m-1° Massimo Daviddi 2’26”08 (Gs In Robore Seveso), 2° Fabio Mussi 2’28”78 (Atl Castel Goffredo), 3° Andrea Vercesi 3‘13”79 (Atl Ravello).
Lancio del giavellotto-1^ Alessandro Bertoletti 31,49m (Us Serle), 2° Sorin M arcu 31.28m (Schiatarelli A Asola), 3^ Massimo Daviddi 20,68m (Ga in Robore Virtus Seveso).
- Amatori B
200m-1^ Franca Brizio 31”13 (Atl Rodengo Saiano), 2° Tamara Sala31”16 (Pol San Marco), 3^ Lorena Dalcerri 33”63 (Airone).
800m-1^Cinzia Beccalli 2’58”10 (Virtus Calco), 2^ Valeria Crosio 3’11”95 (Pol San Marco), 3^ Elena Galio 3’17”78 (Atl Trezzano Istituto Gandhi).
Lancio del disco-1^ Iris Gemma Morosini 20,95m (Team Alto Lambro), 2^ Lorena Dalcerri 19,18m (Airone), 3^ Sabrina Mauri 18,59m (Virtus Calco).
200m-1° Andrea Benatti 24”74 (QA Sports), 2° Claudio Mandelli 25”41 (Team Pasturo), 3° Janio Candido Dos Santos 26”94 (Accademia Melegnano Atl).
800m-1° Marco Gorlani 2’26”61 (Atl Trezzano Istituto Gandhi), 2° Fabrizio Bertani 2’26”98 (Atl Ravello), 3° Christian Porchera 2’32”34 (Accademia Melegnano Atl).
Lancio del giavellotto-1° Sauro Malagoli 30,95m (Circolo Anspi La Villa), 2° Dario Carlo Ceccarelli 37,26m (Us Serle), 3° Paolo Zanetti 37,13m (B&Rc Castigliano D’Adda).
- Veterane/i A
200m-1^ Giovanna Boccia 36”26 (Pol Amicizia Caorso), 2^ Maria Rosa Laura Saibene 39”32 (Atl Cassano D’Adda), 3^ Angela Palermo 45”86 (Pol San Marco).
800m-1^ Cinzia Zugnoni 2’46”46 (Gs Csi Morbegno), 2^ Liliana Maccoppi 3’09”13 (B&Rc Castiglione D’Adda).
Lancio del disco-1^ Laura Fenotti 21,44m (Gs In Robore Virtus Seveso), 2^ Paola Balbiani 18,40m (Pol Bellano), 3^ Nicoletta Maria Rusconi 16,12m (Team Alto Lambro).
200m-1° Roberto Borsa 27”95 (Atl Cassano D’Adda), 2° Michele Iurili 28”42 (Accademia Melegnano Atl), 3° Massimo Forlani 28”71 (Pol Amiciaia Caorso).
800m-1° Vincenzo Bresciani 2’23”42 (Atl Rodengo Saiano), 2° Giandomenico Rielli 2’27”50 (Us Serle), 3° Ferruccio Calsana 2’41”04 (AStl Trezzano Istituto Gandhi).
Lancio del disco-1° Lorenzo Garganese 39,30m (B&Rc Castiglione D’Adda), 2° Pietro Antonio Lonati 35,63m (Us Serle), 3° Maurizio Zen 33,53m (Circolo Anspi la Vigna).
- Veterane/i B
200m-1^ Maria Grazia Zuliani 32”73 (Pol Bernate); 2^ Marina Conti 43”39 (Team Alto Lambro).
800m-1^ Maria Pia Bonanomi 3’37”64 (Virtus Calco).
Lancio del disco-1^ Piera Balbiani 18,12m (Pol Bellano), 2^ Marina Conti 15,61m (Team Alto Lambro), 3^ Maria Pia Bonanomi 9,92m (Virtus Calco).
200m-1° Giuseppe Piva 29”16 (Pol Bellano), 2° Gianpaolo Galleani 30”44 (B&Rc Castiglione D’Adda), 3° Giorgio Paganini 30”68 (Atl Ravello).
800m-1° Francesco Barletta 2’42”82 (B&Rc Castiglione D’Adda), 2° Agostino Riboni 2’53”93 (B&Rc Castiglione D’Adda), 3° Giorgio Porta 2’59”96 (Gs Csi Morbegno).
Lancio del giavellotto-1° Giuseppe Piva 32,86m (Pol Bellano), 2° Gianpaolo Galleani 30,55m (B&Rc Castiglione D’Adda), 3° Dario Benatti 27,68mn (Virtus Calco).
- Dis Intell-Relaziomne Adulti
200m-1° Riccardo Savio 36”38 (Atl Ravello)
Getto del peso-1° Giuseppe Ghidelli 6,74m (Il Dosso), 2° Marco Gipponi 6,11m (Il Dosso), 3° Danilo Tartaglia 5,93m (Il Dosso).
- Staffette
Esordienti/Ragazzi F 4×50-1^ 28”16 Pol San Marco, 2^ 29”12 (Città Di Opera), 3^ 30”73 (Atletica Eden 77).
Esordienti/Ragazzi M 4×50-1° 29”84 (Atl Ravello), 2^ 30”8 Boetto, Cagliani, Jolli,Prina (Team Alto Lambro), 3° 30”64 (Lieto Colle).
Svedese 100/200/300/400 Assoluta-1^ 2’26”89 Brognoli, Diaw, Dozio,Paolino (Virtus Calco), 2^ 2’28”75 (Atl Ravello), 3^ 2’29”55 (Atl Rodengo Saiano).
Svedese 100/200/300/400 Assoluta-1° 2’03”67 (Atl Ravello), 2° 2’01”05 (Atl Rodengo Saiano), 3° 2’05”60 Dozio, Maggioni, Melloni, Panzeri (Virtus Calco).