Il Gs Virtus Calco vince la 2^ e ultima prova del campionato regionale Csi di corsa su strada

A Brivio, domenica mattina, hanno gareggiato 29 società e 351 atleti
Sfiora il podio il Csc Cortenova con il 4° posto. 11 vittorie per gli atleti del Comitato Lecco.
BRIVIO – Domenica mattina a Brivio, organizzata dal Gs Virtus Calco, sì è corsa la seconda e ultima del 22° Campionato Regionale Csi di corsa su strada. Al via 29 società (10 del comitato di Lecco) per un totale di 351 atleti dalla categoria Cuccioli B fino ai Veterani B. Gare su distanze diverse, dai 400m per i più piccoli, fino a 6.300 metri per gli Assoluti maschili.
I padroni di casa del Virtus Calco riescono a vincere la classifica con 813 punti, l’Atletica Alto Lario arriva al 2° posto con 724 punti, chiude al podio il Gs Csi Morbegno con 687 punti. Bene le società del comitato di Lecco: Csc Cortenova 4° con 564 punti, Team Pasturo 6° con 324 punti, Polisportiva Bernate 7° con 297 punti, Polisportiva Bellano 8° con 232 punti, Us Derviese 11° con 132 punti, Polisportiva Pagnona 12° con 119 punti, Polisportiva Castello di Brianza 16° con 88 punti, As Premana 19° con 51 punti.
Nella gara più lunga femminile (3 km), dalle Allieve fino alle Veterane B, Camilla Valsecchi (Csc Cortenova) categoria Seniores vince con 10’37”, al 2° posto Ilaria Menatti (Us Derviese) 2^ con 10’48”, chiude al 3° posto Cinzia Zugnoni (Csi Morbegno) con 10’59” (1^ categoria Veterane A).
La gara più lunga al maschile (6 km) vedeva in gara dagli Juniores fino agli Amatori B: vince il Seniores Mattia Padovani (Atletica Alto Lario) con 19’01”, al 2° posto Stefano Orio (Gp Santi Nuovo Olonio) con 20’19”, 3° Massimiliano De Bernardi (Atletica Alto Lario) con 20’26” (1° categoria Amatori A).
La gara di Brivio era valida anche per il Campionato Provinciale della Gran Combinata (2 gare di corsa campestre, 2 gare in pista di atletica, 1 gara su strada). Il 18 ottobre a Bellano si correrà per il Campionato italiano Csi di corsa su strada.
Tutti i vincitori e i podi dei lecchesi a Brivio
- Cucciole/i B
1^ Cecilia Lainati (Polisportiva Bernate), 3^ Emma Tagliaferri (Polisportiva Pagnona).
1° Giosuè Arnoldi (Polisportiva Valvarrone), 3° Raffaele Gianola (Polisportiva Valvarrone).
- Cucciole/i A
1^ Jara Loshi (Atletica Alto Lario), 2^ Ginevra Pelizzoli (Virtus Calco).
1° Mohamed Ali El Ouakili (Gs Alpini Sovere Atletica), 2° Mattia Mandelli (Team Pasturo), 3° Pietro Rigonelli (Virtus Calco).
- Esordienti f/m
1^ Elena Forchini (Gs Alpini Sovere Atletica), 2^ Viola Colombo (Virtus Calco).
1° Luca Scola (Team Pasturo).
- Ragazze/i f/m
1^ Giorgia Benzoni (Lieto Colle), 2^ Silvia Marzitelli (Virtus Calco).
1° Filippo Gardiman (Atletica Alto Lario).
- Cadette/i
1^ Lucrezia Battistessa (Atletica Alto Lario).
1° Nicola Antonutto (La Vigna Anspi), 3° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova).
- Allieve/i
1^ Argentina Necchi (Atletica Alto Lario), 3^ Linda Cattaneo (Polisportiva Bernate).
1° Riccardo Longoni (Team Pasturo), 2° Lorenzo Guido (Team Pasturo).
- Juniores f/m
1^ Elisa Tarca (Atletica Alto Lario).
1° Cristian Acerboni (Polisportiva Bellano).
- Seniores f/m
1^ Camilla Valsecchi (Csc Cortenova), 2^ Ilaria Menatti (Us Derviese), 3^ Alessia Bergamini (Csc Cortenova).
1° Mattia Padovani (Atletica Alto Lario), 2° Stefano Orio (Gp Santi Nuovo Olonio), 3° Mattia Adamoli (Us Derviese).
- Amatori A f/m
1^ Costanza Antonello (Virtus Calco).
1° Massimiliano De Bernardi (Atletica Alto Lario).
- Amatori B f/m
1^ Elena Caliò (Team Pasturo), 2^ Sabina Fazzini (As Premana), 3^ Cinzia Beccalli (Virtus Calco).
1° Dario Rigonelli (Virtus Calco), 2° Walter Patriarca (Us Derviese).
- Veterane/i A
1^ Cinzia Zugnoni (Gs Csi Morbegno), 3^ Eugenia Casati (Virtus Calco).
1° Giancarlo Corti (Polisportiva Castello di Brianza), 2° Ivan Mazzoleni Ferracini (Polisportiva Pagnona).
- Veterane/i B
1^ Elisa Pellicioli (Aido Artogne), 2^ Maria Grazia Zulioni (Polisportiva Bernate), 3^ Maria Pia Bonanomi (Virtus Calco).
1° Pietro Romelli (Poliscalve Sport), 2° Gianbattista Muttoni (Polisportiva Pagnona), 3° Vincenzo Azzollini (Polisportiva Bellano).
- Disabili Intellettivo-Regionale Adulti f/m
1^ Sara Buzzoni (Cs Cortenova).
1° Giulio Gusmeroli (Gp Talamona)
- Disabili Intellettivo-Regionale giovanili f/m
1° Tommaso Vergottini (Gs Csi Morbegno).
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