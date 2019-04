28 aprile e 8 giugno le date delle due gare organizzate dal Gsa Cometa

Nella cornice della Canottieri Lecco presentati i due importanti appuntamenti sportivi

LECCO – Si è alzato il sipario sulla Dieci chilometri del Manzoni e sul Grignetta Vertical le due gare targate Gsa Cometa.

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, il presidente del Gsa Cometa Ruggero Forni ha presentato i due importanti appuntamenti nella bellissima cornice della Canottieri Lecco.

Il 28 aprile sarà la volta dell’8^ edizione di una delle corse su strada più importanti a livello regionale sulla distanza dei 10 chilometri: “Percorso e programma restano invariati – ha spiegato Forni -. Anche quest’anno ci inseriamo in una data un po’ complicata, a cavallo di un ponte, non faremo i numeri di quando si correva al sabato sera ma stiamo lavorando con l’amministrazione per riportare la gara in notturna”.

Confermata anche la corsetta dei bambini (fino a 12 anni) prima della gara dei big. L’organizzazione ha già ricevuto la conferma della partecipazione di otto atleti con personale sotto i 30′. I record da battere, fatti segnare entrambi nel 2018, sono: 23’39” al maschile e 34’37” al femminile.

Tra le novità della 10k, infine, l’affiliazione alla Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) per permettere di partecipare alla corsa anche ad alcuni atleti non vedenti.

Sabato 8 giugno, invece, sarà la volta della 6^ edizione del Grignetta Vertical. Partenza dalle ore 14, un concorrente ogni 20 secondi, per un massimo di 300 atleti al via. Anche in questo caso il percorso è confermato: partenza dalla chiesetta dei Resinelli e arrivo in vetta alla Grignetta, 3,5 Km di sviluppo per 906 metri di dislivello lungo la Cresta Cermenati. E, come al solito, la gara si chiuderà con il “Grignetta Party” presso il Forno della Grigna.

“Stiamo parlando di due gare che coinvolgono un numero importante di atleti e Lecco si merita questo – ha detto l’assessore allo sport Roberto Nigriello -. Per quanto riguarda la 10k del Manzoni vediamo se riusciamo a riportare la manifestazione al sabato sera, dobbiamo almeno provarci”.

Presenti anche Giampaolo Riva, presidente provinciale della Fidal, e Sandro Bonacina, delegato provinciale del Coni: “Un grosso grazie a chi organizza questi appuntamenti e quindi grazie al Gsa Cometa. Speriamo siano due belle giornate di sport”.

Entrambe le gare hanno anche un risvolto benefico visto che il Gsa Cometa sosterrà Casa Don Guanella e le cooperative Amico Senegal, Insieme e La Soglia. Tutte le informazioni su www.gsacometa.it.