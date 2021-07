In Valtellina il successo di Lorenzo Beltrami, per primo al traguardo della Pizzo Stella Skyrunning

Tra le donne vince Denisa Dragomir, regina della gara

CAMPODOLCINO – Nell’anno della ripartenza, alla Pizzo Stella Skyrunning firmano l’albo d’oro il lecchese del Team Scarpa Lorenzo Beltrami e la rumena della scuderia Merrel/ Redbull Denisa Dragomir. Se al maschile è stato il primo sigillo di Beltrami, nella sfida in rosa questa è la terza vittoria consecutiva di un’atleta che ha legato a doppia mandata il proprio nome alla skymarathon dell’Alta Valle Spluga.

In 170 gli atleti al via della 6ª edizione. La nebbia in quota alle prime luci dell’alba ha costretto il direttore gara Gualtiero Colzada a ritardare il via di un’ora. Alle 8.30 showtime con la lunga schiera di corridori del cielo partiti alla volta della prima panoramica vetta di Sommavalle. Qui i primi a transitare sono stati i due atleti del team Autocogliati Dennis Bosire Kiaka e Gianluca Ghiano, seguiti dal giovane “Falco di Lecco” Lorenzo Beltrami. Nell’ordine sono poi sfilati il locale Erik Panatti e il valmadredese Andrea Rota.

Nello sfasciume di roccia e sulla neve che caratterizzano la discesa verso il Bivacco Chiara & Walter il forte atleta lecchese ha messo la freccia e provato la fuga. Ghiano non ha però mollato la presa mettendosi in scia. La fuga è andata a buon fine a metà gara, all’altezza del Passo Angeloga. Ghiano si è progressivamente staccato e Beltrami ha continuato ad allungare sino a presentarsi in solitaria al traguardo di Fraciscio con un crono finale di 3h51’53”.

Sul podio con lui il keniano Kiyaka che sull’ultima salita ha guadagnato la seconda piazza (3h59’00”) e il piemontese Ghiano 3° in 3h59’44”. Completano la top ten Andrea Rota, Marco Bergo, Christian Modena, Davide Della Mina, Erik Panatti, Alberto Comazzi e Paolo Bonanomi.

Sulle montagne della Valle Spluga, Lei e Bregaglia una sola donna la comando. Ancora una volta la rumena Denisa Dragomir si è dimostrata vera regina degli impervi sentieri tra Campodolcino, San Giacomo Filippo e Piuro. Per Dragomir finish time di 4h26’58” Seconda piazza Paula Mayer 4h53’25”, mentre terza si è piazzata Daniela Rota 5h14’05”. Tra le migliori 5 anche Lucia Moraschinelli e Chiara Fumagalli.

I record da battere restano quindi quelli datati 2019: 3h43’28” di Daniel Antonioli e 4h19’48” di Denisa Dragomir

Archiviata la terza gara, prossimo appuntamento del circuito La Sportiva Mountain Running Cup sarà Vigolana The Race in programma la prima domenica di agosto. Gran finale il secondo week end di settembre con la Latemar Mountain Race.