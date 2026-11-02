Il lecchese Mustafà Belghiti d’argento al Campionato Italiano Assoluto di mezza maratona

A Padenghe sul Garda, domenica mattina, in gara Assoluti, Juniores, Promesse

Il lecchese chiude al 2° posto con 1h03’26” a soli 3” del suo primato personale

PADENGHE SUL GARDA (BS) – Ben 730 atleti hanno gareggiato per il Campionato Italiano Assoluti, Juniores e Promesse femminile e maschile di mezza maratona (21,098km). Ieri mattina, organizzata dall’Atletica Vighenzi Padenghe a Padenghe sul Garda, si è svolta anche la fase 4 del campionato di Società Assoluto di corsa (5 risultati): al maschile l’Asd Sicilia Running vince con 454 punti, l’Atletica Casone Noceto 2^ con 440 punti, chiude il podio il Gp Parco Apuane con 414 punti; al femminile (4 punteggi) vince la classifica del Gs Orecchiella Garfagnana con 166 punti, al 2° posto il Caivano Runners con 131 punti, chiude il podio l’Atletica Castello con 98 punti.

Sei titoli, tre al femminile e tre al maschile: tra gli Juniores vince Marta Gianninoni (Acquadela Bologna ASD) con 1h22’01”, al 2° posto Valeria Carnevali (Sef Stamura Ancona) con 1h22’23”; 3° posto Letizia Cavallaro (Cus Insubria Varese/Como) con 1h27’00”. Al maschile vince il titolo Pietro Ruga (Atletica Varese) con 1h08’20”, argento per Gabriele Licini (Atletica Valle Brembana) con 1h08’51”, chiude il podio Edoardo Casale (Atletica Arcobaleno Savona) con 1h11’10”.

Nella categoria Promesse, al femminile vince il titolo Margherita Vigolo (Asd Atletica Alba) con 1h18’26”; 2° posto per Federica Borromini (Atletica Arcs Cus Perugia) con 1h18’45”; 3^ Giulia Parisi (Us Foggia Atletica Leggera) con 1h21’48”. Al maschile vince Abrham Angino Carson Gotti Asado (Atletica Casone Noceto) con 1h04’56”; 2° posto per Domenico Farina (Asd Sicilia Running Team) con 1h06’37”; terzo Brayan Schiaratura (Golden Club Rimini Internat.) con 1h07’29”.

Gli ultimi due titoli sono quelli Assoluti, al femminile vince Elvanie Nimbona (Caivano Runners) con 1h10’48”, secondo posto Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino Atletica) con 1h12’28”, terza Sara Bottarelli (Free-Zone) con 1h14’30”. Grande gara per il lecchese Mustafà Belghiti (Asd Sicilia Running Team, ex Atletica Lecco Colombo Costruzioni) capace di chiudere al 2° posto con 1h03’26” a soli 3” del suo primato personale, a vincere il titolo è stato Ahmed Ouhda (Cs Esercito) con 1h02’56”, chiude il podio Lorenzo Brunieri (Gp Parco Alpi Apuane) con 1h03’50”.