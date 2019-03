LECCO – PRO DRONERO 2-0: Capogna 22′ e 62′

Il ventunesimo successo stagionale dei blucelesti viene griffato da Capogna.

LECCO – Prosegue spedita la marcia della Calcio Lecco verso la Serie C. La banda di mister Gaburro quest’oggi ha avuto ragione della Pro Dronero col risultato di 2-0 grazie ad una doppietta di Capogna.

Lecco avanti già nel primo tempo

Nella prima frazione di gioco la formazione ospite parte col piglio giusto e impegna subito Safarikas in un doppio prodigioso intervento, prima su Sangare e poi su Isoardi.

Il rischio corso sveglia il Lecco che risponde prontamente con D’Anna; Rosano però non si fa sorprendere e devia in angolo. Al quarto d’ora è di nuovo Sangare a rendersi pericoloso per gli ospiti, mentre al 19′ Capogna non trova la porta con un colpo di testa a pochi passi dalla porta.

Sono comunque le provi generali del gol del vantaggio lecchese che prontamente si materializza al 22′, quando lo stesso Capogna questa volta incorna alle spalle di Rosano.

Al 36′ il Lecco trova anche la rete del raddoppio con D’Anna ma l’arbitro la annulla, su segnalazione del proprio assistente, per l’iniziale posizione di off side della punta bluceleste. Al 38′ torna a rendersi pericoloso Capogna, che in girata chiama Rosano ad un intervento decisivo col piede.

La ripresa

In avvio di secondo tempo Merli Sala complica subito la vita a Safarikas con un retropassaggio azzardato. Il portiere greco, seppur in affanno, risolve rinviando.

Si tratta comunque dell’ultimo rischio che corre il Lecco perchè al 62′ Capogna sigla raddoppio e doppietta personale, mettendo di fatto in ghiaccio la partita.

A dire il vero all’84’ Safarikas para alla grande su un tiro improvviso di Guerra. Prima di questo episodio il Lecco sfiora la terza marcatura con D’Anna e Lisai.

Aumenta ancora il vantaggio in classifica

Il Lecco può inoltre far festa per aver guadagnato altri due punti alla Sanremese, fermata sull’1-1 dal Milano City. Ora i punti di vantaggio sul secondo posto sono addirittura 15.