ALBINOLEFFE – LECCO 1-2: Sibilli (A) 35′ pt, Maffei (L) 45′ pt, Capogna (L) 3′ st

I blucelesti passano il girone in virtù del maggior numero di reti segnate

GORGONZOLA – Domenica importante per la Calcio Lecco di mister Gaburro, che batte in rimonta l’AlbinoLeffe per 2-1 e supera il primo turno (triangolare) di Coppa Italia.

I blucelesti chiudono il triangolare a quota tre punti, al pari dei bergamaschi e della Giana Erminio, che la scorsa settimana aveva battuto Malgrati e compagni sempre per 2-1. A fare la differenza sono le tre reti totali messe a segno dal Lecco; AlbinoLeffe e Giana Erminio ne hanno invece realizzate due.

Il primo tempo

In avvio i blucelesti si rendono subito pericolosi con D’Anna; i bergamaschi rispondono con Ravasio: entrambe le conclusioni però si spengono a lato delle porte difese rispettivamente da Savini e Bacci.

Poco prima della mezz’ora per il Lecco ci provano Moleri e Capogna. Al 32′ D’Anna ha una buona occasione ma il suo tiro viene respinto da Gavazzi. Tre minuti più tardi, sul fronte opposto, Sibilli approfitta di una disattenzione della retroguardia lariana e porta in vantaggio l’AlbinoLeffe.

Al 41′ i padroni di casa raddoppiano con Ravasio ma la rete viene immediatamente annullata per fuorigioco. Le emozioni non sono ancora finite perchè ad una passo dall’intervallo Nichetti devia nella propria porta un insidioso tiro cross di Maffei. E’ la rete che manda le squadre al riposo sull’1-1.

La ripresa

Il secondo tempo si apre come si era chiuso il primo, ovvero con il Lecco in gol. E’ il 3′ quando Capogna riceve palla in area e da bomber di razza si gira in un fazzoletto colpendo a rete per l’1-2.

Pochi giri d’orologio più tardi Savini si deve superare per evitare l’1-3 di Segato. Al 60′ invece Galeandro stacca più in alto di tutti da calcio d’angolo, sfiorando la rete del pareggio. Al 65′ torna a provarci D’Anna, con Mondonico che devia in corner la botta dell’esterno offensivo.

All’82’ il Lecco ha una nuova palla-gol: Malgrati gira in area una punizione di Segato, liberando Carboni che da pochi passi non trova la rete. Sul ribaltamento di fronte Alborghetti è chiamato agli straordinari per chiudere un pericoloso contropiede dell’AlbinoLeffe.

Si tratta dell’ultimo brivido di una partita intensa e ricca d’emozioni. Negli ultimi scampoli di gara i ragazzi di Gaburro gestiscono bene il vantaggio e riescono dunque a ribaltare la sconfitta contro la Giana Erminio, ottenendo il pass per il prossimo turno di Coppa Italia.