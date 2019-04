LIGORNA – LECCO 1-0: Menegazzo 50′

I genovesi impongono il secondo ko stagionale ai ragazzi di Gaburro

GENOVA – Dopo cinque vittorie consecutive si inceppa il meccanismo praticamente perfetto della Calcio Lecco. Il Ligorna batte i blucelesti 1-0 con la rete decisiva dell’ex Olginatese Menegazzo.

I liguri sono l’unica squadra contro cui il Lecco non è riuscito a vincere, all’andata infatti il match finì 2-2. Per la prima volta in stagione inoltre si blocca l’attacco lariano, che finora aveva sempre realizzato almeno una rete in ogni partita.

La partita

L’avvio di gara dei blucelesti è ottimo e porta subito a due occasioni da gol per Fall e per Pedrocchi: in entrambi i casi Bulgarelli è provvidenziale e devia in angolo.

Al 20′ si fanno vedere anche i liguri che costruiscono una buona trama in area lariana; l’occasione però sfuma quando Malgrati interviene di testa allontanando la sfera. Un minuto più tardi è Menegazzo ad impegnare Safarikas in una parata impegnativa.

Prima dell’intervallo il Lecco torna a spingere ma trova sulla sua strada un ottimo Bulgarelli che, prima para in angolo una conclusione di Draghetti, poi respinge con l’aiuto della traversa un tiro dalla distanza di Poletto.

Dopo un primo tempo equilibrato il punteggio varia subito ad inizio ripresa. Al 50′ infatti sale di nuovo in cattedra Menegazzo, che questa volta non fa sconti siglando la rete del vantaggio.

Il Lecco risponde subito con Draghetti mentre il Ligorna ha un’altra chance con Valenti. Negli ultimi venti minuti di gara le occasioni scemano con il punteggio che non varia più fino al 90′.

L’Olginatese saluta il proprio pubblico con onore

Detto del Lecco una menzione la merita anche l’Olginatese, già retrocessa in Eccellenza ma comunque combattiva nella sfida interna contro l’Ambrosiana.

La banda di Boldini ha avuto il merito di spezzare l’equilibrio alla mezz’ora con una splendida girata di Comi. Nella ripresa però gli ospiti hanno ribaltato la situazione con Rivic e Biasi, in gol in apertura e chiusura di secondo tempo.