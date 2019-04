LECCO – SESTRI LEVANTE 4-1: Capogna (L) 4′ e 44′, Lisai (L) 15′, Carnicelli (S) 63′, Malgrati (L) 76′

I blucelesti salgono a quota 83 punti. Il record del Montichiari è a tiro

LECCO – Quinto successo consecutivo per la Calcio Lecco: nonostante la promozione in Serie C sia acquisita da oltre due settimane la banda di mister Gaburro continua a far girare il proprio motore al massimo.

Quest’oggi ad avere la peggio è stato il Sestri Levante, l’unica formazione capace di superare i blucelesti in campionato. Un girone fa la sfida d’andata in Liguria si chiuse infatti sul 2-1 in favore dei rossoblù.

A campi invertiti però non c’è stata storia e il Lecco ha sbrigato la pratica Sestri senza dover nemmeno faticare più di troppo. Dopo solamente quattro giri d’orologio Capogna ha spezzato l’equilibrio siglando l’1-0. Al quarto d’ora Lisai ha trovato il gol del raddoppio mentre ancora Capogna ha calato il tris ad un passo dall’intervallo.

Nella ripresa gli ospiti hanno accorciato le distanze con Carnicelli ma al 76′ capitan Malgrati ha allungato nuovamente siglando il definito 4-1.

Record di punti sempre più vicino

Prima del termine della stagione regolare e dell’avvio della poule scudetto il Lecco ha ancora un obiettivo da raggiungere e, se possibile, superare.

Il record di punti conquistati in Serie D in una campionato a 18 squadre, come quello attuale, è detenuto dal Montichiari dalla stagione 1998-99. I bresciani ne totalizzarono 87, con una media di 2,56 punti a partita.

Il Lecco al momento ne ha 83, per una media di 2,59. Con due successi nelle ultime sfide contro Ligorna e Arconatese i blucelesti aggiungerebbero un nuovo primato ad una stagione entrata giù nella storia.