Il Lecco Calcio a 5 e il Sala Galbiate insieme per crescere

LECCO – Due realtà fortemente radicate nel territorio, pronte a collaborare per offrire ai propri tesserati una proposta sportiva calcistica completa a 360°. Stiamo parlando di Lecco Calcio a 5 e Sala Galbiate di calcio a 11, che nei giorni scorsi hanno esposto al PalaTaurus tutti i dettagli della nuova collaborazione a livello giovanile.

“Questa collaborazione – spiega Marcello Maruccia, direttore generale del Lecco -, è nata per portare avanti la proposta della doppia attività promossa dalla Figc, con il fine di coinvolgere società di calcio a 11 nel calcio a 5 e viceversa. È risaputo come il nostro sport sia propedeutico per il calcio a 11 e proprio per questo noi metteremo a disposizione del Sala Galbiate la nostra struttura tecnica per organizzare incontri e allenamenti per bambini fino ai 10 anni così da sviluppare la metodologia del calcio a 5 con le sue specificità all’interno della loro attività a 11″.

Collaborazione che non riguarderà solamente l’attività di base dei più piccoli, ma coinvolgerà anche i più grandi: “I ragazzi dagli 11 anni in su avranno la possibilità di sfruttare il doppio tesseramento e giocare nelle nostre squadre Under 13, 15 e 17, oltre che nelle relative squadre a 11 del Sala Galbiate. Il rapporto tra le due società è nato nella scorsa stagione con delle prove che hanno funzionato a livello Under 15 e che ora allargheremo a tutte le categorie”.

Parola ad Antonio Aprea, responsabile settore giovanile del Sala Galbiate: “Questa collaborazione offre ai nostri giovani calciatori un’opportunità concreta di crescita tecnica, mentale e personale. Il futsal aiuta a sviluppare controllo palla, velocità di pensiero e capacità di prendere decisioni in spazi ridotti. Ma c’è anche un altro aspetto fondamentale: offrire un’alternativa per chi rischia di allontanarsi dal calcio. Purtroppo, il fenomeno dell’abbandono sportivo, soprattutto tra gli adolescenti, è in crescita. Dare ai ragazzi più modalità per vivere lo sport, più ambienti in cui sentirsi coinvolti, può fare la differenza e aiutarli a non fermarsi, ma trovare nuove motivazioni. Siamo convinti che questa sinergia sarà un passo importante in quella direzione”.