Il Lecco Calcio a 5 ritrova la vittoria e condanna il Modena Cavezzo alla retrocessione

Terzultima di Serie A2 Élite: successo importante per i blucelesti

LECCO – Il Lecco Calcio a 5 ritrova la vittoria e lo fa espugnando il campo del Modena Cavezzo con un 3-2 che pesa tanto, soprattutto per i padroni di casa, condannati alla retrocessione in Serie A2 con due giornate d’anticipo. Un successo che mancava ai blucelesti da oltre due mesi e che arriva nella terzultima giornata del girone A di Serie A2 Élite.

Sabato pomeriggio, in Emilia, la squadra di mister Moratelli — priva del capitano Hartingh squalificato — ha messo in campo una prestazione autoritaria, conducendo il gioco per lunghi tratti e meritandosi tre punti fondamentali per chiudere con dignità una stagione complicata.

La gara si accende subito. Al 2′ Mattaboni impegna Juninho con un destro dalla destra, poi Tortorella prova a ribadire in rete ma l’estremo difensore di casa si salva ancora. Al 4′ è il turno di Dudu Costa, che in contropiede sfiora il palo, con Campo che non riesce nella deviazione vincente. Poco dopo Pulcini è decisivo su Dudu Costa, mentre Juninho si prende il giallo per un fallo fuori area su Guina lanciato a rete.

Il primo tempo è un susseguirsi di occasioni da ambo le parti. Al 15′ Moratelli spreca da ottima posizione, mentre al 18′ Guina chiama ancora Juninho alla respinta. A 46 secondi dalla sirena, De Donato sfiora il vantaggio, ma ancora una volta Juninho compie un autentico miracolo. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa, il copione non cambia: il Lecco tiene il pallino del gioco, ma a passare in vantaggio è il Modena Cavezzo al 3′, approfittando di un’uscita errata degli ospiti e con Dudu Costa che sigla l’1-0. Neanche il tempo di esultare che Panzeri serve Guina per l’1-1, arrivato dopo appena tre secondi effettivi.

Il Lecco continua a spingere e trova il vantaggio al 7′, grazie a un’autentica perla di Mattaboni: un siluro da metà campo che si infila sotto l’incrocio dei pali, lasciando Juninho immobile. Lo stesso Mattaboni ci riprova all’11’, ma stavolta il portiere di casa respinge.

Il Modena, con l’acqua alla gola, tenta il tutto per tutto. Al 13′ Pulcini respinge su Ben Saad e poi ancora su Dudu Costa. Ma è il Lecco a piazzare il colpo che sembra chiudere il match: al 16′ Pires insacca il 3-1 su assist di Tortorella. Tuttavia, i padroni di casa non si arrendono e Dudu Costa accorcia subito sul 3-2.

Nel finale, Modena Cavezzo gioca con il portiere di movimento e si getta in avanti alla ricerca disperata del pareggio. Ma Pulcini è insuperabile: decisivo a 2’25” dalla sirena su Ben Saad, conserva il prezioso vantaggio fino alla sirena.

Il triplice fischio decreta la vittoria dei blucelesti, che possono tirare un sospiro di sollievo dopo settimane difficili, mentre per il Modena Cavezzo arriva la dura sentenza della retrocessione.

MODENA CAVEZZO-LECCO 2-3

MODENA CAVEZZO: Juninho, Aieta, Amarante, Dudu Costa (2), Campo; Borrelli, Storchi, Sansone, Ben Saad, Cuomo, Matarese, Lozano. All. Checa.

LECCO: Pulcini, E.Moratelli, Mattaboni (1), Tortorella, Guina (1); Di Tomaso, Rocha, De Donato, Panzeri, Arengi, Pires (1). All. M.Moratelli.

Arbitri: Agosta di Rovigo e Galasso di Aprilia