Il Lecco Calcio a 5 vince il premio Giovani Calciatori. La società: “Investiamo sui talenti”

La società si aggiudica il premio per il secondo anno consecutivo

LECCO – Nuovo importante riconoscimento per il Lecco Calcio a 5. Per il secondo anno consecutivo, prima in Serie B e ora in A2, la società bluceleste si è assicurata un posto nella speciale graduatoria del Premio Giovani Calciatori promosso dalla Divisione Calcio a 5.

Dalle parole ai fatti. “La nostra società aveva apertamente dichiarato, con l’arrivo nell’estate 2020 di mister Pablo Parrilla, di voler avviare un progetto legato ai giovani – si legge nella nota della società -. Così è stato, e questo premio, ricevuto due anni di fila, è la miglior conferma possibile della bontà del lavoro messo in atto. Un premio che porta a importanti considerazioni. L’impegno quotidiano di società e staff tecnico ha permesso ai giovani blucelesti non solo di mettersi in mostra a livello di prima squadra, ma anche di cogliere importanti risultati sul campo come i due campionati vinti dall’Under 19 e la Coppa Lombardia conquistata dall’Under 17 in quest’ultima stagione. Il tutto senza dimenticare la crescita esponenziale del progetto Generazione Bluceleste”.

La strada è quindi più che mai tracciata. Il Lecco, come confermato dai recenti arrivi di Kristian Mattaboni e Nicolas Di Tomaso, continuerà a investire sui giovani talenti del futsal italiano, diventando sempre più un punto di riferimento per tutti loro e soprattutto per quelli del territorio che vogliono avvicinarsi a questo sport.