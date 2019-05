Il Lecco si impone in rimonta sull’Arzignano. Mercoledì il derby a Como

Lecco– Arzignano 2-1. Parasecoli (A) 7’; Segato (L) 33’, Capogna (L) 78′

Segato e Capogna firmano la rimonta sui veneti

(credit foto – Calcio Lecco)

LECCO – E’ iniziata sabato alle 18 al “Rigamonti – Ceppi” la poule scudetto Serie D della Calcio Lecco.

I ragazzi di mister Gaburro hanno superato la formazione vicentina dell’Arzignano Valchiampo col risultato di 2-1. La vittoria manda i blucelesti in vetta al triangolare 1, dato il pareggio senza reti maturato alla prima giornata tra Arzignano e Como.

I vicentini, fermi a quota 2 punti, sono a questo punto eliminati dalla competizione, mentre il passaggio del turno verrà deciso nel derby del Lario, in programma mercoledì prossimo al “Sinigaglia” di Como. Al Lecco basterà il pareggio per accedere alle semifinali.

L’avvio di gara è tutto di marca ospite. Al 7’ infatti i vicentini si portano in vantaggio con Parasecoli: i centrali della difesa lecchese battezzano male la traiettoria di un pallone, considerandolo destinato al fondo del campo, Antoniazzi è invece bravo nel tenerlo vivo e nel servire Parasecoli che sigla l’1-0.

Pochi minuti più tardi Antoniazzi è di nuovo protagonista, seminando il panico nell’area lecchese.

Al 25’ Pedrocchi suona la carica per il Lecco e, dopo una veronica in bello stile, calcia a lato di un nulla. Un giro d’orologio più tardi Draghetti si libera di un paio d’avversari sulla sinistra per poi servire D’Anna, il quale però non è preciso al momento del tiro.

Al 32’ arriva l’episodio che rimette in equilibrio il match: Draghetti viene steso da un avversario in area di rigore e per l’arbitro non ci sono dubbi nel decretare la massima punizione. Segato calcia dagli undici metri spiazzando Tosi per l’1-1.

Dopo il gol del pareggio il Lecco insiste nel proprio incedere, rendendosi pericoloso nel giro di pochi secondi con i soliti Pedrocchi e Segato. Al 40’ è Capogna, ottimamente servito da D’Anna, ad avere una grandissima occasione: l’ariete però da pochi passi non riesce ad andare a segno. L’ultima occasione del primo tempo capita invece a Moleri; la sua conclusione però è facile preda di Tosi.

A smuovere la situazione, nel secondo tempo, è il gol di Capogna, arrivato al 78′ con un colpo di testa che centra la rete e porta il Lecco in vantaggio. Ultimo brivido al minuto 88 la traversa su tiro al volo di Malgrati. Una nuova gioia per la Calcio Lecco che ora guarda alla sfida in terra comasca.