Dopo la vittoria di mercoledì sera i blucelesti cercano continuità

I piemontesi arrivano da quattro vittorie di fila senza subire reti

LECCO – Dopo il successo ottenuto sul campo della Pergolettese, mercoledì sera nel turno infrasettimanale, domani pomeriggio (ore 17.30) la Calcio Lecco tornerà a giocare sul terreno amico del “Rigamonti-Ceppi”.

L’avversario di turno è l’Alessandria, sulla cui panchina siede quel Cristiano Scazzola che vent’anni or sono, nella stagione 1998/99, indossò la maglia del Lecco totalizzando 24 presenze arricchite da 5 gol.

Avversario ostico

La formazione guidata dall’ex centrocampista bluceleste, dopo sei giornate, si trova al secondo posto della classifica con una sola lunghezza di ritardo dal Monza capolista.

I piemontesi inoltre fino ad oggi non hanno mai perso e, dopo i due pareggi delle prime due giornate contro Gozzano e Carrarese, hanno infilato quattro vittorie consecutive con nove reti segnate e nessuna subita.

Le parole di Gaburro alla vigilia della sfida

Il Lecco dal canto suo deve per forza di cosa provare a dare continuità alla fondamentale vittoria ottenuta mercoledì sera.

“Contro la Pergolettese è arrivata una vittoria che serviva sia per la classifica che per il morale. Ogni partita però è una storia a sè e in questo campionato ci sono avversari con caratteristiche molto diverse. L’Alessandria si trova in un momento più che positivo e sicuramente è una squadra con un potenziale e un assetto di un certo livello. Noi dovremo essere bravi a sfruttare l’entusiasmo ritrovato dopo la serata di mercoledì” queste le parole di Marco Gaburro durante la conferenza stampa della vigilia.