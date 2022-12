Il Lecco supera il Padova 2-1, Ilari e Giudici firmano le reti blucelesti

Dopo il vantaggio bluceleste, pari del Padova grazie a una sfortunata autorete di Zambataro

Il Lecco va vicino al gol in più occasioni, tre punti meritati per la squadra di mister Foschi

LECCO – Una partita dalle tante emozioni vede il Lecco uscire dal Rigamonti-Ceppi con i tre punti al termine del match contro il Padova, valido per la 18^ giornata di andata del girone A di serie C. A mettere il sigillo alle reti blucelesti sono Ilari e Giudici, ma c’è lo zampino del Lecco anche nella rete del momentaneo pareggio dei veneti causa lo sfortunato autogol di Zambataro.

La partita sembra iniziare subito in discesa per la squadra di mister Foschi. Dopo solo 4 minuti, infatti, Zambataro si vede ribattere un tiro, ma Ilari con una prodezza porta avanti il Lecco: bella girata al volo e blucelesti in vantaggio. Il Lecco è attento e si fa vedere in avanti minacciando in diverse occasioni la porta difesa da Donnarumma senza riuscire a trovare il raddoppio.

Al 29′ del primo tempo l’azione che vede protagonista uno sfortunato Zambataro che mette nella propria porta un tiro di Liguori che voleva buttarla in mezzo. 1-1 e tutto da rifare per il Lecco che non ci sta e si propone in attacco anche negli ultimi minuti del primo tempo.

Si va negli spogliatoi sul risultato di parità. Il Lecco rientra in campo e dopo soli 11′ è Giudici a firmare quella che sarà la rete del definitivo 2-1. Il giocatore del Lecco sfrutta bene un assist di Zambataro con un gran rasoterra su cui Donnarumma non può nulla. Le occasioni per il Lecco non mancano, con Giudici che sfiora la personale doppietta. Il risultato però non cambia e il Lecco festeggia i tre punti.

FeralpiSalò e Pro Sesto guidano la classifica a 34 punti, a una lunghezza di distanza inseguono Lecco e Vicenza.

LECCO – PADOVA 2-1

Lecco: Melgrati; Lepore, Battistini, Enrici; Giudici (dal 28′ s.t. Zuccon), Girelli, Galli (dal 28′ s.t. Maldonado), Ilari, Zambataro; Pinzauti (dal 44’ st Mangni), Buso (dal 37’ st Lakti). (Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Scapuzzi, Stanga, Longo, Berra, Rossi). All. Foschi

Padova: Donnarumma; Germano (dal 16′ s.t. Russini), Belli, Gasbarro, Zanchi (dal 28′ s.t. Franchini); Vasic, Dezi, Cretella; Liguori (dal 16′ s.t. Ceravolo), De Marchi (dal 34’ st Jelenic), Piovanello (dal 34’ st Gagliano).(Zanellati, Rossi, Valentini, Ilie, Radrezza, Gagliano, Jelenic, Calabrese, Franchini). All. Caneo

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Reti: Ilari (L) al 4′ pt; Zambataro (L) al 29′ pt autorete; Giudici (L) all’11’ st

Note. Ammoniti: Liguori, Battistini, Piovanello, Melgrati, Ilari, Franchini, Zuccon