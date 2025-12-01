Il Lieto Colle vince la 19^ edizione del trofeo Lanfritto-Maggioni

Domenica mattina a Cernusco Lombardone la sesta e ultima prova

L’Atletica Lecco Colombo Costruzioni vince l’ultima prova, al secondo posto l’Atletica 87 Oggiono

CERNUSCO LOMBARDONE – Domenica mattina, organizzata dalla Polisportiva Libertas Cernuschese del presidente Federica Casati, sul percorso dei prati vicino al Centro Sportivo Comunale, si è svolta l’ultima prova del Trofeo Lanfritto-Maggioni. Dalle 10 hanno iniziato a calcare il percorso, i più piccoli degli Esordienti 5 con 400m e a chiudere l’ultima gara degli Assoluti maschile poco prima degli 11.30 con 4km.

Per il trofeo Lanfritto-Maggioni, valido dagli Esordienti 10 fino ai Cadetti, hanno corso quasi 400 atleti. La sesta e ultima prova va a all’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 658 punti, al secondo posto l’Atletica 87 Oggiono con 628 punti, chiude il podio il Lieto Colle con 611 punti. Nella top ten bene le altre società lecchesi, 4° posto Cs Cortenova con 531 punti, 5° posto Polisportiva Mandello con 516 punti, 9° posto Merate Atletica Promoline con 353 punti.

Domenica mattina si è concluso la 19^ edizione del Trofeo Lanfritto Maggioni biennale consecutivo, per il 2024/2025 il trofeo va al Lieto Colle con ben 4.051 punti, bene i lecchesi, al secondo posto l’Atletica 87 Oggiono con 2.659 punti, chiude il podio l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 2.525 punti, segue la classifica con 4° posto Gs Bernatese con 2.422 punti, 5° posto Cs Cortenova con 2.378 punti, 6° posto Polisportiva Mandello con 2.107 punti, 7° Atletica Mariano Comense 1.887 punti, 8° posto Us San Maurizio 1.760 punti, 9° posto Atletica Cassago 1.530 punti, 10° posto Cantù Atletica con 1.509 punti.

Nel Campionato Provinciale dai Ragazzi fino ai Master, 16 titoli in palio e ben 14 titoli sono stati vinti dalle società lecchesi

Partendo dalla categoria Ragazze/i: vincono Arianna Novati (Cantù Atletica) e Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), tra Cadette/i: vincono Martina Ragni (Atletica Alto Lario) e Matteo Sandionigi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), tra gli Allieve/i: Serena Mascheri (Cs Cortenova) e Daniele Arlati (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), tra gli Assolute/i: Elena Nardo (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) e Davide Perego (Falchi Lecco), tra i Master35: Antonella Sirtori (3 life) e Paolo Bonanomi (Falchi Lecco), tra i Master 45: Federica Zardoni (Polisportiva Libertas Cernuschese) e Dario Rigonelli (Osa Org Sportiva Alpinisti), tra i Master 55: Daniela Gilardoni (Sev Valmadrera) e Carlo Corti (Atl 42195 Blu Frida), tra i SM65: Giovanni Civillini (Sev Valmadrera), tra i SM75: Giovanni Carlo Biffi (Osa Org Sportiva Alpinisti).

Tutti i vincitori della gara a Cernusco Lombardone e i top ten dei lecchesi

Esordienti

1^ Anna Rigonelli (Virtus Calco), 3^ Sophie Sala (Polisportiva Mandello), 5^ Mia Colombo (Cs Cortenova).

1° Simone Bergamini (Team Pasturo), 3° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 3° Matteo Pezzuolo (Up Missaglia), 7° Marco Butti (Osa Org Sportiva Alpinisti).

1^ Melissa Bugini (Vanotti Running Team), 9^ Domitilla Agostini (Atletica 87 Oggiono), 10^ Giulia Straniero (Atletica 87 Oggiono).

1° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 4° Claudio Tagliaferri (Atletica Cassago), 5° Davide Spreafico (Atletica 87 Oggiono), 7° Malick Ouobon Taglini (Csi Lecco).

1^ Martina Ragni (Atletica Alto Lario), 3^ Giulia Sutti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 5^ Alessia Colombo (Polisportiva Mandello), 6^ Vanessa Andreotti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

1° Matteo Sandionigi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 3° Rayane Matrane (Cs Cortenova), 4° Nicola Spano (Cs Cortenova), 5° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova).

1^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 2^ Alice Dell’Oro (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 4^ Gaia Rigamonti (Us San Maurizio), 7^ Alessia Ruzza (Cs Cortenova), 8^ Arianna Buzzoni (Cs Cortenova), 9^ Giulia Scaccabarozzi (Merate Atletica Promoline), 10^ Laura Locatelli (Premana).

1° Daniele Arlati (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2° Luca Farina (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3° Federico Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

1^ Laura Nardo (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2° Camilla Valsecchi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 4^ Nathalie Brambilla (Asd Osa Oggiono), 5^ Antonella Sirtori (3 Life), 6^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 7^ Alice Dell’Oro (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 9^ Federica Zardoni (Polisportiva Libertas Cernuschese), 10^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova).

1° Davide Perego (Falchi Lecco), 3° Andrea Casati (Merate Atletica Promoline), 3° Martino Arlati (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 4° Marco Melesi (Daini Carate Brianza), 7° Alessandro D’Abrusco (Merate Atletica Promoline), 8° Paolo Bonanomi (Falchi Lecco).