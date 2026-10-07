Il Lombardia 2026. Si corre il 10 ottobre, salita di Giovenzana e passaggio da Pescate e Malgrate

Partenza da Bergamo e arrivo a Como dopo 239 chilometri con la mitica salita del Ghisallo

Il passaggio da Pescate e Malgrate (rotonda ponte Kennedy) previsto tra le 14.30 e le 15

LECCO – Partenza alle 10.45 da Bergamo e arrivo a Como dopo 239 chilometri: sabato 10 ottobre si corre Il Lombardia 2026, grande classica autunnale di ciclismo. Da Bergamo si andrà in direzione val Seriana per un breve tratto pianeggiante prima di affrontare una serie di salite nelle Prealpi attorno alla città: si concatenano la salita Bocche del Gavarno e la salita di Selvino con la sua scala di tornanti, il Colle di Berbenno e Valpiana che conclude la prima serie di salite.

Si entra in provincia di Lecco da Paderno d’Adda per poi affrontare il versante di “Giovenzana” della salita di Colle Brianza per scendere rapidamente a Galbiate e Pescate. Gli atleti poi risaliranno il lago passando da Onno per arrivare a Bellagio dove inizia la salita classica del Ghisallo. Salita con pendenze fino al 14% su strada ampia con diversi tornanti. La discesa, molto veloce, si svolge per lunghi rettilinei termina a Maglio per proseguire in leggera discesa fino a raggiungere Como dove la corsa percorrerà un circuito finale di 22 km.

Si supera l’abitato di Como per affrontare una prima volta San Fermo della Battaglia (397 m), discendere su Como e transitare sul traguardo. Circa un chilometro dopo si affronta la dura salita verso Civiglio (614 m) con pendenze praticamente sempre attorno al 10% (da segnalare un marcato restringimento della carreggiata in vetta alla salita) per ridiscendere e ,riattraversando Como, superare per la seconda volta la salita di San Fermo della Battaglia.

Negli ultimi 10 km, che iniziano dentro l’abitato di Como, si seguono larghi vialoni fino al sottopasso ferroviario dove inizia la salita finale di San Fermo della Battaglia. La pendenza è attorno al 7% (max 10%) con carreggiata ristretta e fondo stradale ruvido. Si superano diversi tornanti fino allo scollinamento che avviene attorno ai 5 km dall’arrivo. La discesa su strada larga, ben pavimentata incontra due gallerie ben illuminate e due ampie rotatorie, termina all’ultimo chilometro. Ai 600 metri dall’arrivo ultima ampia curva verso sinistra.

Per quanto riguarda il passaggio nella nostra provincia, i ciclisti entreranno da Paderno D’Adda tra le ore 13.50 e 14.10; si arriva a Giovenzana tra le 14.16 e le 14.40; il passaggio a Pescate/Malgrate (ponte Kennedy) tra le 14.31 e le 14.58 (QUI IL CRONOPROGRAMMA COMPLETO)