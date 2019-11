Il Panathlon Club Lecco al fianco della 45^ Interlaghi

Il sodalizio lecchese ha patrocinato il Campionato Invernale Interlaghi andato in scena lo scorso fine settimana

“Giovani, sport e fair play il nostro motto”. Il 12 novembre il rinnovo del direttivo

LECCO – Si è concluso domenica 3 novembre il 45esimo Campionato Invernale Interlaghi targato Canottieri Lecco. Due giorni di sport e passione con la vela protagonista nel Golfo di Lecco. Tra gli enti che hanno dato il patrocinio alla manifestazione anche il Panathlon Club Lecco, oramai da anni fedele alla regata (prima Interlaghina poi Interlaghi).

Etica sportiva e giovani

Il Panathlon è un Movimento internazionale che ha come obiettivi la promozione e la diffusione dell’etica sportiva con particolare attenzione ai giovani. Il Club Lecchese è nato nel 1968 grazie a Millo Rusconi, fondatore e primo Presidente. Lo scorso anno il sodalizio ha festeggiato i 50 anni di fondazione. La sede è la Canottieri Lecco. L’attività del Panathlon è volta dunque a difendere i valori dello sport inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della persona come veicoli di solidarietà tra gli uomini.

Il Fair Play

Particolare attenzione è volta al concetto di Fair Play, del rispetto delle regole e degli avversari, filo conduttore delle conviviali che il Club lecchese organizza a cadenza mensile e dell’attività del Club. Il Panathlon Club Lecco sostiene e promuove eventi e manifestazioni in questa direzione con particolare sensibilità

verso i giovani e i disabili (un bell’esempio in questo senso è la Grande Sfida, andata in scena a settembre a Primaluna). Anche l’Interlaghi è stata occasione di ribadire l’importanza del rispetto reciproco nello sport.

Messaggio nella bottiglia

E’ questo il tema a cui la Canottieri Lecco si è ispirata per realizzare il trofeo Interlaghi. Un fascino ‘antico’ che vuole evocare il messaggio idealmente lanciato da un gruppo di amici, appassionati velisti, colto dalla Canottieri e dal suo presidente e panathleta Marco Cariboni. Da 45 anni questo messaggio accompagna la prestigiosa regata, un messaggio che parla di fiducia, sport, passione, rispetto e amicizia, tutti valori in cui il Panathlon si rispecchia.

Rinnovo del Direttivo

Il prossimo 12 novembre il Panathlon di Lecco si riunirà per eleggere il nuovo Direttivo. In scadenza infatti il secondo mandato del presidente Riccardo Benedetti. L’appuntamento è per le ore 20 alla Canottieri. Dopo l’assemblea si terrà la conviviale: ospite l’assessore Roberto Nigriello che parlerà dei lavori al Centro Sportivo Bione.