Il Panathlon Club Lecco chiude il 2020, un Premio Speciale anche all’Asst

Consegnati (via web) i Premi Panathlon in occasione della conviviale natalizia

Tra i premiati l’Asst di Lecco, gli atleti Mattia Montini, Juri Zanotta e della Ghislanzoni GAL

LECCO – Tempo di auguri anche al Panathlon Club Lecco. La conviviale natalizia di dicembre si è svolta martedì sera 22 dicembre in modalità online (per gli oramai noti motivi legati all’emergenza sanitaria) ma non per questo meno sentita, come ha ricordato il presidente Francesco Calvetti in apertura. “Vista la situazione abbiamo preferito incontrarci in questa modalità ma la speranza è di rifare al più presto in presenza questa conviviale”.

Come da tradizione l’ultima riunione dell’anno, oltre ad essere un momento per ripercorrere i mesi passati e scambiarsi gli auguri, è riservata alla consegna dei premi Panathlon: “Ci dispiace davvero non poter incontrare di persona i premiati 2020 – ha continuato Calvetti – ma lo spirito del Panathlon è forse più forte che mai in questa circostanza”.

Quest’anno il Panathlon Club di Lecco ha assegnato i Premi Speciali ai giovani atleti Juri Zanotti, campione italiano Under 23 di mountain bike cross country ed europeo di staffetta, e Mattia Montini, campione italiano Under 23 dei 60 e 110 metri ostacoli. La Targa di Merito è stata invece assegnata alla società Ghislanzoni Gal Lecco, quest’anno promossa in serie A1 femminile e A2 maschile di ginnastica artistica.

“Il 2020, purtroppo, sarà ricordato come l’anno della pandemia e delle difficoltà – ha detto Calvetti – e come Panathlon Club Lecco ci siamo più volte domandati come essere utili. Anche noi, nel nostro piccolo, siamo stati toccati da questa malattia che ha portato via cari amici e familiari. Ricordo con affetto il nostro socio Francesco dell’Andrea, Giannina Valsecchi, prima presidente donna della storia del Rugby, e il fotografo Mario Marai, testimone immancabile dello sport della nostra città”. Il presidente ha quindi introdotto la Pergamena Panathlon rivolta al personale sanitario e amministrativo delle ASST in Provincia di Lecco: “Il ruolo svolto dagli operatori sanitari anche nella nostra Provincia è qualcosa di veramente straordinario, a tutti loro va la nostra più sentita riconoscenza” ha detto Calvetti consegnando virtualmente al Direttore Generale dell’ASST di Lecco dott. Paolo Favini, collegato in videoconferenza, la pergamena di merito.

“Sono davvero felice che l’impegno di questa sorta di impresa sportiva sia stato percepito e premiato – ha dichiarato da parte sua il dott. Favini – per noi è stata sicuramente una corsa in salita. Durante la prima fase della pandemia tutti parlavano, senza dire la cosa più vera: non sapevamo nulla di questa ‘bestia’ che ha travolto come uno tsunami anche la nostra realtà. Ricordo che al 28 di marzo, nel pieno della prima ondata, contavamo 541 ricoveri Covid, praticamente il presidio era stato interamente riconvertito per fronteggiare l’emergenza. L’Ospedale ha retto e la seconda ondata non ci ha colto impreparati. Sono fiero di dirigere questa squadra di eccellenza – ha concluso Favini – ringrazio di nuovo il Panathlon per questo riconoscimento sperando di poterci incontrare al più presto di persona per brindare”.

E’ toccato quindi ai giovani premiati raccontare il loro 2020: “Un anno complesso, nel quale ci siamo tutti un po’ riscoperti – il commento di Mattia Montini, campione di atletica – durante il lockdown non è stato facile allenarsi, parlo soprattutto a titolo personale, facendo ostacoli ho dovuto arrangiarmi come potevo. Sono arrivato ad utilizzare le mie sorelline come pesi e in cortile ho creato un percorso con la legna. Insomma, serviva fantasia!”. Fortunatamente, come raccontato, dopo la ripartenza di maggio l’atletica non ha più subito stop: “Essendo sport individuale e non di contatto abbiamo potuto riprendere gli allenamenti senza problemi, ora si guarda al 2021 – ha detto Mattia – il mio obiettivo sono gli Europei Indoor in programma la prima settimana di marzo”.

Anche Juri Zanotti, di Airuno, non nega le difficoltà dell’anno che sta per chiudersi ma con ottimismo guarda ai successi ottenuti e al futuro: “E’ stata una stagione strana ma la ricorderò sicuramente anche per i miei successi – ha spiegato – abitando ad Airuno non ho avuto problemi con gli allenamenti, i boschi non mancano e per noi biker sono una palestra. Ora attendiamo il 2021, sperando in una stagione ‘normale’. Il mio obiettivo? La medaglia individuale al prossimo mondiale, essendo l’ultimo anno in Under 23”.

E’ stato un campionato duro e incerto anche per le ragazze e i ragazzi della Ghislanzoni Gal che tuttavia, con dedizione, impegno e sacrificio hanno portato a casa l’attesa promozione in A1 e A2 di ginnastica artistica: “Sono veramente fiero del lavoro fatto – ha detto emozionato il presidente Paolo Gilardoni – alcune di queste ragazze sono arrivate in palestra che avevano 4-5 anni. Le abbiamo viste crescere, appassionarsi, impegnarsi e anche quest’anno hanno dato il meglio, ottenendo l’atteso risultato. Una prova di carattere che mi emoziona e di cui sono davvero orgoglioso”. In collegamento dalla palestra c’erano Laura Todeschini, Mara Rigamonti, Lisa Ripamonti e la giovane Zoe Maccagnan.

Alla conviviale era ospite anche l’assessore allo Sport del Comune di Lecco Emanuele Torri: “Grazie per l’invito e complimenti a tutti per questi importanti risultati – ha dichiarato – il 2020 sta per chiudersi e l’anno che ci aspetta credo porterà inevitabilmente con sé delle difficoltà, soprattutto legate al mondo dello sport e dei giovani. La mia speranza è che il 2021 possa essere migliore e c’è un segnale che secondo me è di buon auspicio: una collaborazione sinergica tra scuola e sport volta a rilanciare i giovani, privati in questi mesi di questi due pilastri fondamentali. Auguri a tutti!”.

Al termine dell’incontro il presidente Calvetti e il past-president Riccardo Benedetti hanno presentato e accolto due nuovi soci che dal prossimo anno faranno parte del Panathlon Club di Lecco. Si tratta di Dino Artusi e di Maurizio Buzzoni: “Benvenuti nella nostra grande famiglia, è sempre un piacere accogliere nuovi soci. Mai come quest’anno, crediamo, il Panathlon ha dimostrato i suoi valori e questo incontro natalizio, pur distanti, lo ha ampiamente dimostrato”.