Presenti buona parte dei soci fondatori, premiata la prima presidente Emilia Ripamonti

Il presidente Massimo Adobati ha ripercorso 50 anni di pedalate e premiato i soci che si sono distinti nella scorsa stagione

LECCO – Il Pedale Lecchese Asd, sabato scorso, ha festeggiato il 50° anniversario di fondazione presso il ristorante Bonanomi di Santa Maria Hoè. Nell’occasione si sono ritrovati una buona parte dei soci fondatori, tra cui la prima presidente Emilia Ripamonti, alla quale è stata consegnata una targa ricordo.

Grazie all’album fotografico realizzato per l’occasione, il presidente Massimo Adobati ha ripercorso questi 50 anni di pedalate premiando, come di consueto, i tesserati FCI e i soci che si sono distinti durante la stagione agonistica: Colombo Silvano, Cugnaschi Roberto, Peveri Paolo, Wilhelm Elvira, oltre ai campioni sociali Rota Donatella, Cisana Michael e Rumi Claudio.

Presenti alla serata anche il presidente provinciale della Fci di Lecco Sandro Bonacina e l’assessore del comune di Lecco Lorella Cesana che ha consegnato un riconoscimento per l’attività svolta.