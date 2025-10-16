Il Presidente della Pallavolo Picco Lecco a Roma per celebrare le Nazionali italiane campioni del mondo

Emozioni, standing ovation e un incoraggiamento per le nuove generazioni di atleti

“È stata una giornata di orgoglio e di emozione”

ROMA – Il presidente della Pallavolo Picco Lecco, Dario Righetti, ha partecipato a Roma alla grande celebrazione delle due Nazionali italiane di pallavolo, maschile e femminile, entrambe campionesse del mondo.

“È con grande piacere che, in qualità di membro del CDA di Fipav Servizi, ho partecipato a Roma alla celebrazione delle due Nazionali italiane di pallavolo, maschile e femminile, entrambe campionesse del mondo – ha dichiarato Dario Righetti, presidente della Pallavolo Picco Lecco, commentando la trasferta nella Capitale del 7-8 ottobre – È stata una giornata di orgoglio e di emozione, in cui atleti, tecnici e dirigenti sono stati accolti con applausi, cori e una partecipazione che ha reso palpabile l’affetto di tutto il Paese”.

All’evento erano presenti le massime autorità dello sport italiano, tra cui il Presidente del CONI, il Presidente della FIPAV e i due Commissari Tecnici, che hanno sottolineato l’importanza di un movimento capace di coniugare eccellenza tecnica e continuità progettuale.

Momenti di grande emozione hanno caratterizzato l’evento, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni. Numerosi atleti hanno voluto dedicare il trionfo ai tifosi, che li hanno sostenuti con passione durante tutto il percorso mondiale.

“Abbiamo sentito l’Italia con noi in ogni partita – ha dichiarato uno dei capitani – e tornare qui per condividere questa gioia rappresenta il modo più bello per chiudere un capitolo straordinario“.

La cerimonia si è conclusa tra un lungo applauso collettivo e un saluto simbolico alle nuove generazioni di atleti, destinate a trarre ispirazione da questi successi. L’Italia del volley guarda al futuro con rinnovata fiducia, consapevole di aver riconquistato un ruolo di riferimento a livello internazionale.

“Questi successi – ha sottolineato il Presidente federale – sono il risultato di anni di impegno e della sinergia tra società, allenatori e appassionati, che costituiscono la vera forza della nostra pallavolo”.

Con l’avvio dei campionati in programma questo fine settimana, il Presidente Manfredi ha rivolto un messaggio di incoraggiamento a tutte le squadre, invitandole a proseguire con impegno, spirito di squadra e fair play, valori che hanno contribuito a rendere grande la pallavolo italiana.