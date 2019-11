Il presidente Di Nunno abbandona il Lecco: “Non voglio più spendere né tempo, né soldi”

Dopo il pareggio col Giana Erminio l’enorme tegola

Il presidente lascia tutti gli incarichi: “Chiudo la mia avventura nel mondo del calcio”

LECCO – “Cara Calcio Lecco e cari tifosi blucelesti, con grande rammarico mi vedo costretto ad annunciare le mie dimissioni da presidente e a lasciare ogni incarico all’interno della società”. Pochissime righe, affidate a un comunicato stampa, che arrivano come un fulmine a ciel sereno dopo il pareggio casalingo dei blucelesti contro la Giana Erminio.

Il presidente della Calcio Lecco Paolo Di Nunno è perentorio e non lascia spazio a nessuna alternativa o ripensamenti: “La mia scelta deriva da quanto visto in questi ultimi mesi. Onestamente non ho più voglia di spendere né tempo, né soldi nel Lecco – ha detto -. Mi dispiace molto per il settore giovanile e per i giovani blucelesti che stanno regalando molte soddisfazioni, ma da oggi non ho più intenzione di continuare la mia avventura nel calcio”.

La società, intanto, si è chiusa dietro il silenzio stampa in attesa di capire le sorti della squadra: “Calcio Lecco 1912 comunica di restare in silenzio stampa a partire da oggi, domenica 24 novembre, sino a data da destinarsi. Nessun dirigente e/o tesserato bluceleste, pertanto, è autorizzato a rilasciare dichiarazioni alle testate giornalistiche e a partecipare a trasmissioni televisive e/o radiofoniche. Tutte le comunicazioni saranno diramate, quindi, attraverso i canali ufficiali della società”.