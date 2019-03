Bella vittoria sul campo di Piacenza per i Leoni.

Due mete per Alippi, gran protagonista di giornata.

PIACENZA – Ennesima bella prestazione del Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani, in grado di espugnare il campo di Piacenza dopo un incontro molto duro.

L’imperativo a Piacenza era cercare una difficile vittoria, per questo il capitano Thomas Colombo ha radunato le fila e catechizzato i suoi compagni a pochi minuti dal via. È proprio il Lecco la prima formazione a mettere punti a referto con una meta di Valentini, trasformata da Sala. Piacenza non demorde e approfitta di uno sbandamento dei lariani a fine del primo tempo per ribaltare il risultato (10-7), ma una meta nel recupero di Alippi consente al Rugby Lecco di andare negli spogliatoi in vantaggio (10-12).

Nella ripresa il Lecco dilata ulteriormente il margine con due calci di punizione di Sala. Piacenza accorcia al piede, ma una nuova meta di Alippi – trasformata da Sala – dà ai lecchesi il vantaggio decisivo. L’ultima segnatura piacentina è utile solo per rendere il divario meno amaro.

Il Rugby Lecco batte la quarta forza del campionato col punteggio di 18-25, risalendo la classifica in attesa del recupero della sfida contro Varese.

“La squadra sembrava poco concentrata durante il riscaldamento – dichiara il presidente Stefano Gheza – ma poi il capitano ha suonato la sveglia e tutti hanno dato il massimo. Vincere a Piacenza non è certamente facile, bravi i miei giocatori.”

PIACENZA RUGBY – RUGBY LECCO 18-25

Mete: Valentini, Alippi (2)

Trasformazioni: Sala (2)

Calci di punizione: Sala (2).