I leoni blucelesti battono la seconda in classifica

Il presidente Gheza: “Orgoglioso dei miei ragazzi”

LECCO – Con una grande prova di squadra il Rugby Lecco riesce a battere il Rugby Rovato, formazione costruita con diversi atleti professionisti e che attualmente occupa il secondo posto in classifica nel girone 1 della Serie B.

L’inizio di gara è subito di marca bluceleste, coi leoni che si portano subito avanti per 8-0 grazie a un calcio di punizione di Sala e alla meta non trasformata di Catania. Basta però un attimo di distrazione perché Rovato piazzi la zampata: i bresciani vanno in meta al 35′ e il primo tempo si chiude sul punteggio di 8-7.

Nella ripresa è sempre il Rugby Lecco a comandare la partita. I lecchesi allungano ulteriormente con un calcio di punizione al terzo minuto, ma al 28′ Rovato risponde nella stessa maniera. In due minuti però i ragazzi di coach Sebastian Damiani chiudono la partita: prima il calcio di punizione di Sala e poi la meta di Zappa, trasformata dallo stesso Sala, fanno scappare il Rugby Lecco sul punteggio di 21-10. Gli ospiti non ci stanno e assediano i lecchesi negli ultimi dieci metri di campo. La diga bluceleste cederà però solo al quarantesimo minuto, fissando il punteggio sul 21-20 finale.

“Si è visto subito che sono entrati con grande determinazione – dichiara il presidente Stefano Gheza – noi quando incontriamo le squadre forti diamo sempre il meglio. Oggi abbiamo compensato la differenza fisica con grinta e caparbietà, sono orgoglioso di quello che ho visto e di quello che hanno fatto in campo i miei ragazzi.”

RUGBY LECCO – RUGBY ROVATO 21-20

Mete: Catania, Zappa

Trasformazioni: Sala

Calci di punizione: Sala (2)