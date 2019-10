Il Rugby Lecco presenta la nuova stagione, la sua 44esima

Pienone al PalaTaurus per l’evento del Rugby Lecco

“Vogliamo formare persone corrette dentro e fuori dal campo.”

LECCO – Nel fantastico scenario del PalaTaurus il Rugby Lecco ha presentato la stagione, la quarantaquattresima da quando, in un bar della città, alcuni amici decisero di creare una formazione nostrana di questo nobile sport.

Il primo a prendere la parola è stato il presidente Stefano Gheza, che ha esaltato i valori di uno sport formativo.

“Il nostro scopo è quello di formare atleti e persone corrette sia dentro che fuori dal campo – dichiara il massimo dirigente bluceleste – il nostro è uno sport che non è facile da capire per chi non ci ha mai giocato, non è per tutti. Ci vuole coraggio e voglia di fare fatica.”

Gran parte dei trecento tesserati e dei loro familiari gremivano le tribune e il campo del PalaTaurus. È toccato prima a Carlo Redaelli e poi a Massimo Bonaiti spiegare i programmi della società e della Scuola Rugby.

“La nostra scuola si fonda su due pilastri incrollabili – dichiara Bonaiti – divertimento e rispetto. Questo non è uno sport, ma una disciplina.”

La parola l’hanno presa anche la colonna storica della società Giancarlo Locatelli – “ho iniziato a tredici anni, adesso mi occupo di portare nelle scuole un po’ della nostra cultura rugbistica” – e il coach della prima squadra Sebastian Damiani, vera e propria anima dei leoni.

“É il settimo anno che sono qui, sono contento che la società abbia creduto nel mio progetto basato sul vivaio. Il nostro è uno sporto di squadra e anche i genitori ne fanno parte. Vogliamo formare buone persone che possano diventare grandi giocatori.”

La serata si è chiusa con un aperitivo organizzato da Cascina Don Guanella.