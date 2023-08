Il TAR del Lazio dà ragione al Lecco! Blucelesti in Serie B!

Arrivata la sentenza del presidente Francesco Arzillo

LECCO – Altro ribaltone per la Calcio Lecco! Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha dato ragione alla società del presidente Di Nunno, respingendo il ricorso del Perugia Calcio. Bluecelesti quindi che sono stati riammessi in Serie B.

Al termine dell’udienza che si è tenuta ieri, era attesa per oggi (giovedì) la sentenza del presidente della Prima Sezione Ter Francesco Arzillo, sentenza con la quale è stato respinto il ricorso del Perugia Calcio ed è stato accolto quello della Calcio Lecco.

E’ pur vero che il Perugia Calcio ora potrebbe, come ultima spiaggia, appellarsi al Consiglio di Stato, ma resta davvero remota la possibilità che la sentenza del TAR del Lazio venga ribaltata. Determinanti saranno comunque le motivazioni che hanno portato il TAR alla decisione presa.

IL GINEPRAIO BUROCRATICO

Riavvolgendo il nastro di questa intricata vicenda, dopo la vittoria sul campo del Lecco contro il Foggia nella finale playoff (doppia vittoria sia all’andata che al ritorno), i blucelesti sono incappati in un problema burocratico il quale non ha permesso ai blucelesti di iscriversi al campionato di Serie B.

A respingere l’iscrizione del Lecco è stata la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC, che ha motivato la decisione facendo leva sul ritardo nell’invio dei documenti per l’utilizzo dello stadio Euganeo di Padova in attesa dei lavori al Rigamonti Ceppi di Lecco necessari per l’omologazione.

La Calcio Lecco a questo punto fa ricorso al Consiglio Federale della FIGC e in data 7 luglio, lo stesso Consiglio Federale accoglie il ricorso riammettendo i blucelesti al Campionato di Serie B.

A rimettere tutto in discussione, il 17 luglio, è stato il Collegio di Garanzia del Coni, il quale relativamente alle “decisioni sui ricorsi per le iscrizioni ai campionati di serie B e C”, accoglie il ricorso della società AC Perugia Calcio presentato contro la FIGC, la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) e la Calcio Lecco stessa, chiedendo l’annullamento della precedente decisione della FIGC. Risultato, Lecco estromesso dalla Serie Cadetta.

Per la società del patron Di Nunno l’unica strada percorribile è quella di appellarsi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio e oggi, la tanto attesa sentenza ha dato ragione ai Blucelesti riammessi in Serie B.

Il Perugia Calcio ora potrebbe fare un ultimo tentativo per avere ragione sul Lecco, facendo ricorso al Consiglio di Stato. Determinanti saranno le motivazioni con cui il TAR ha dato ragione al Lecco (che verranno depositate tra qualche giorno), ma resta davvero remota la possibilità che la sentenza del Tribunale Amministrativo laziale venga ribaltata.