Il Team Bar Vitali-Pizzeria del Corso brilla al Licony Trail

Corsa e divertimento in Valle d’Aosta per i lecchesi

Premio per la squadra più numerosa e… simpatica

LECCO – Gita sociale per il Team Bar Vitali-Pizzeria del Corso che, nello scorso fine settimana, come di consueto, ha accompagnato gli atleti alla manifestazione sportiva Licony Trail in Valle d’Aosta.

Un’accoglienza inaspettata e calorosissima quella riservata ai lecchesi da parte dell’organizzazione del trail e di tutta Morgex.

“Si è creata una compagnia allegra e simpatica che ha avuto modo di apprezzare sia il paesaggio che le specialità valdostane – raccontano i partecipanti -. Un momento che unisce la passione della corsa e quella della montagna a un gruppo ben affiatato e sempre più in crescita. Un ringraziamento particolare a Matteo e Laura per l’organizzazione perfetta, e al nostro presidente Romeo“.

Per quanto riguarda la parte prettamente sportiva, sul tracciato di 25 Km e 1600 metri di dislivello positivo bisogna sottolineare l’ottimo secondo posto assoluto di Adelaide Germani (3h14’31”) e il 10° di Fabiola Ribeiro De Oliveira (3h31’182) nella categoria femminile. In campo maschile da sottolineare il 9° posto assoluto di Massimo “Mamo” Rotta (2h46’08”), l’11° di Moreno Locatelli (2h47’13”) e il 27° del presidente Romeo “Meo” Vassena (3h01’05”).

“Bravissimi tutti gli atleti che con un totale di circa 16 partecipanti hanno conquistato il premio della squadra più numerosa e, a detta dell’organizzazione, anche la più simpatica. Da sottolineare anche la vittoria della piccola Sofia nella categoria femminile al mini trail”.

Alla fine a tutti è stato assegnato un premio e un ricordo dalla piccola ma calorosa comunità di Morgex.

“Adesso attendiamo di stabilire la meta per il prossimo anno e nel frattempo continueremo con la partecipazione, sempre con l’entusiasmo che ci contraddistingue, alle corse locali. Grazie a tutti gli amici del Team Bar Vitali/Pizzeria del Corso/In vinis veritas”.

