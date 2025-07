Il team GasBas protagonista a Prato nella seconda tappa del Campionato Italiano Drifting

Oltre 100 mila spettatori e il lecchese Francesco Giori protagonista indiscusso

“Siamo contenti del weekend, il team ha fatto un lavoro straordinario per sostituire la frizione rotta pochi metri dopo il giro di qualifica”

TOSCANA – La città di Prato ha ospitato la seconda tappa del Campionato Italiano Drifting ACI Sport 2025, regalando un weekend ad alto tasso di adrenalina. La manifestazione ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico sugli spalti e numeri da record nelle dirette televisive e streaming: oltre 100 mila spettatori hanno seguito l’evento da casa, confermando il crescente entusiasmo verso questa disciplina motoristica.

Il drifting è uno sport che combina tecnica, velocità e spettacolo. I piloti affrontano le curve in sovrasterzo, controllando con maestria il veicolo mentre derapano ad alta velocità. Le performance vengono valutate secondo criteri quali l’angolo di derapata, la fluidità del movimento, la precisione della traiettoria e l’impatto visivo complessivo.

Tra i protagonisti del weekend anche il lecchese Francesco Giori, in gara con il Team GasBas, che ha regalato forti emozioni al pubblico durante le spettacolari sessioni notturne. Un’atmosfera suggestiva ha fatto da cornice a una competizione serrata, in cui le auto hanno espresso al massimo il loro potenziale tecnico ed estetico.

Le prove del venerdì mattina avevano lasciato presagire un weekend promettente, ma un imprevisto ha rischiato di compromettere tutto.

“Siamo contenti del weekend – ha dichiarato Giori – il team ha fatto un lavoro straordinario per sostituire la frizione rotta pochi metri dopo il giro di qualifica, lavorando tutta la notte tra venerdì e sabato. Sabato, durante le libere, sentivamo di poter fare davvero bene. Abbiamo vinto la prima battle e dominato la seconda, ma un piccolo e sfortunatissimo contatto ci ha fatto rompere un cerchio, compromettendo la run di ritorno e l’accesso al podio”.

Nel drifting, le “battle” sono il fulcro della competizione: due piloti si affrontano contemporaneamente sulla stessa pista, alternandosi nei ruoli di leader e inseguitore. Il pilota in scia deve mantenere la massima vicinanza al leader, guadagnando punti preziosi grazie a precisione e spettacolarità.

Nonostante l’imprevisto, Giori ha concluso la gara in un eccellente 5° posto, conquistando il plauso del pubblico e degli esperti per la sua straordinaria tecnica e lo spettacolo offerto in pista.

Il Campionato Italiano Drifting ACI Sport riprenderà dopo la pausa estiva con il Round 3, previsto per il 27 e 28 settembre al Circuito Le Colline di Chignolo Po, in provincia di Pavia. Il Team GasBas e Francesco Giori sono pronti a tornare in pista, più determinati che mai a conquistare nuovi traguardi.