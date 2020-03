In queste giornate senza sport, un album di atletica lungo dieci anni

Rispolverando… le foto pubblicate sui social da Marongiu

“Dieci anni di sport tra volti più e meno noti”

LECCO – Siete chiusi in casa e avete bisogno di evadere un po’? Ecco l’iniziativa che porta la firma dell’allenatore di atletica e collaboratore di Lecconotizie.com Sandro Marongiu che, attraverso il suo profilo Facebook, ha pensato di mettere in rete un po’ di fotografie vecchie e nuove.

Rispolverando, questo il titolo che ha voluto dare all’album che ha messo in rete: “Si tratta di foto che ho scattato io stesso durante le varie manifestazioni sportive nell’ultima decina d’anni – spiega Marongiu -. Non c’è un ordine preciso, ho semplicemente rispolverato i vecchi archivi. Ci si può divertire a trovare volti più e meno noti oppure ritrovarsi. Un modo per far passare il tempo, in attesa di poter abbandonare il divano e ritornare a fare sport”.

Atleti locali, gruppi sportivi, gare ed eventi a tutti i livelli e ancora, Massimo Codol, Gianfranco Polvara, Rosita Rota Gelpi e Darietto Busi, chi non si ricorda di questi nomi? Adesso tocca a voi, divertitevi a rispolverare…

GUARDA L’ALBUM… RISPOLVERANDO