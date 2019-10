Incidente d’auto per il giocatore del Basket Lecco, Mascherpa. Illeso

Copertone esploso, botto pauroso.

Il giocatore non ha riportato conseguenze.

LECCO – Grande spavento ieri sera per il bomber della Gimar Lecco Giulio Mascherpa. Verso le ore 22.00 il giocatore stava rientrando verso casa a Pavia, quando è incorso in un pauroso incidente subito dopo la galleria del Barro.

La BMW del giocatore pavese, a causa dello scoppio di un copertone, è andata a schiantarsi contro il guard rail. Fortunatamente il giocatore è rimasto illeso nell’incidente e non ha riportato nessuna conseguenza fisica.

“Non so come sia potuto succedere – ha dichiarato Giulio Mascherpa – improvvisamente è scoppiata la gomma e il bagnato non ha aiutato, ma per fortuna né io né la mia fidanzata Erika ci siamo fatti nulla, a parte una botta alla testa e un grosso spavento.”

L’imprevisto avrebbe potuto guastare la “vendetta sportiva” che Giulio ha consumato nel tardo pomeriggio di ieri quando, coi suoi compagni della Gimar, ha battuto l’Omnia Pavia, squadra in cui militava lo scorso anno.