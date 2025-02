Indomabile Orocash Picco Lecco: vittoria al tie break dopo l’iniziale 2 a 0 di Offanengo

La formazione di Milano ribalta la sfida al PalaCoim dopo un avvio difficile

Lecco soffre nei primi due set, poi approfitta degli errori avversari e trova la chiave per imporsi al tie break con un netto 8-15

OFFANEGO – Orocash Picco Lecco ha compiuto un’impresa al PalaCoim di Offanengo, ribaltando un match iniziato in salita e conquistando la vittoria al tie break contro la Trasporti Bressan. Dopo essere andata sotto 2-0, la squadra di Gianfranco Milano ha trovato la forza per reagire e imporsi 3-2 (18-25, 23-25, 25-14, 26-24, 15-8), strappando il secondo successo nella pool salvezza.

Le padrone di casa erano partite con grande determinazione, trascinate in attacco da Martinelli e Nardelli, autrici di un primo set perfetto, chiuso con un 44% offensivo di squadra. Il secondo parziale è stato ancora favorevole a Offanengo, che con un buon muro (9 in totale, 5 da parte delle ospiti) ha chiuso 25-23, portandosi a un passo dal successo.

La reazione di Lecco non si è fatta attendere: il terzo set ha visto un crollo delle locali, complice anche i sette errori punto concessi, permettendo alle ospiti di accorciare le distanze con un netto 14-25. La vera svolta è arrivata nel quarto set, quando Offanengo ha avuto l’opportunità di chiudere il match sul 22-19, ma ha sprecato un match point. Lecco ne ha approfittato per allungare la sfida al tie break, dove ha dominato chiudendo 8-15.

MVP dell’incontro è stata Giorgia Amoruso, protagonista con 21 punti dopo la straordinaria prestazione da 34 punti nella gara precedente. La schiacciatrice ha trascinato la sua squadra in una serata difficile, come sottolineato anche dal tecnico Gianfranco Milano: “Non stiamo attraversando un gran momento dal punto di vista fisico, ma le ragazze hanno dato tutto. Il 2-0 era un po’ bugiardo, abbiamo sempre tenuto il ritmo e nel finale siamo riusciti a ribaltare la situazione. Questa vittoria deve darci sicurezza per il futuro”.

Soddisfatta anche Amoruso, che ha evidenziato lo spirito di squadra: “Eravamo sotto 2-0, ma non abbiamo mai mollato. Nel tie break abbiamo pensato solo al gioco, senza farci condizionare dal punteggio. Sono felice della mia prestazione e di quella della squadra”.

Per la Orocash Picco Lecco si tratta di una vittoria importante per la classifica e per il morale. Il successo ottenuto in rimonta potrebbe rappresentare la svolta per affrontare con maggiore fiducia i prossimi impegni nella pool salvezza.

TABELLINO

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – OROCASH PICCO LECCO 2-3 (25-18 25-23 14-25 24-26 8-15)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 14, Salvatori 10, Martinelli 19, Rodic 14, Caneva 14, Bridi 5, Tellone (L), Campagnolo 1, Pinetti 1, Favaretto, Tommasini, Compagnin. Non entrate: Vailati (L), Bole. All. Bolzoni.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 11, Piacentini 8, Moroni 17, Amoruso 21, Atamah 13, Sassolini 7, Napodano (L), Casari, Mainetti (L), Severin, Monaco. Non entrate: Monti, Conti. All. Milano. ARBITRI: Bosica, D’Argenio. NOTE – Durata set: 26′, 32′, 25′, 36′, 18′; Tot: 137′. MVP: Amoruso.

Top scorers: Amoruso G. (21) Martinelli M. (19) Moroni G. (17)

Top servers: Nardelli R. (3) Sassolini H. (2) Bridi U. (2)

Top blockers: Atamah P. (5) Moroni G. (4) Salvatori C. (3)