Indoor. Campionati italiani Juniores e Promesse, tre bronzi per l’Atletica Lecco

Veronica Besana e Alessandro Rota sugli ostacoli, Federica Dozio nel peso

Bronzo anche alla lecchese Nicole Acerboni sui 1500m

ANCONA – Bella trasferta per i giallo blu impegnati nel fine settimana appena trascorso ai campionati italiani Juniores e Promesse. Ancona regala soddisfazioni ai lecchesi presenti, tre medaglie di bronzo conquistate dai rappresentanti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e un’ulteriore medaglia, sempre di bronzo, per Nicole Acerboni lecchese che difende i colori della Bracco Atletica Milano e riesce a vincerla sui 3000 Promesse con 10’13”92.

I giallo blu salgono sul podio due volte negli ostacoli. Veronica Besana vince la seconda batteria in 8”42 e si qualifica per la finale dove purtroppo è successo un imprevisto: le otto finaliste partono allo sparo, a fianco un atleta impegnata nel salto con l’asta che si spezza durante il tentativo, due atlete impegnate sui 60hs si fermano pensando a una falsa partenza mentre le altre sei vanno dritte al traguardo. Veronica arriva prima e Alessia Gatti è 3^, inizia una lunga sequenza di reclami e contro reclami di chi reputava valida la gara e di chi invece voleva che la finale venisse ripetuta. Alla fine è passata la seconda linea e a perderci sono state le due lecchesi: nella ripetizione della finale per Veronica il 3° posto in 8”40 suo primato personale, mentre Alessia si deve accontentare del 7° posto in 8”72 dopo aver corso in 8”80 in batteria e in 8”59 del primato personale nella prima finale poi ripetuta.

Restando al settore ostacoli bellissima e avvincente la finale dei 60hs Promesse dove arrivano in tre a 8”01 e, solo dopo la lettura del photofinish, viene stilata la classifica che vede il nostro Alessandro Rota salire sul terzo gradino del podio a pari tempo del primo. Passando al settore lanci, bella medaglia di Federica Dozio che la vince nel peso Juniores con la misura di 12,39m.

Gli altri risultati dei lecchesi impegnati ad Ancona