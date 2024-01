Indoor. Podio tutto firmato Atletica Lecco nel salto in lungo Allievi

A Bergamo il Campionato regionale salto in lungo Allieve/i indoor

Lorenzo Azzalini vince il titolo, Pietro Selva secondo e Filippo Vedana terzo

BERGAMO – Grandissimo risultato per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni al campionato regionali di salto in lungo, i lecchesi sono stati capaci di prendersi tutto il podio negli Allievi: Lorenzo Azzalini vince con 6,79m, Pietro Selva secondo con 6,62m, Filippo Vedana terzo con 6.60m. Tutti e tre hanno ottenuto il minimo per il campionato italiani indoor (6,45m) all’11/10 febbraio a Ancona.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi

19° Filippo Colombo 5,85m (Gs Virtus Calco), 25° Matteo Maria De Lazzari 5,53m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 26° Riccardo Paris 5.42m (Merate Atl Promoline), 29° Andrew Curnà 5,34m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 44° William Idili 4,29m (Gs Virtus Calco).

Le gare femminili del campionato regionale

60 atlete per il campionato regionale Allieve, 10 lecchesi in gara, la migliore al 15° posto è Elisa Dozio con 4,80m (Atl Lecco Colombo Costruzioni). Al 17° posto Giulia Anderbegani con 4,75m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), al 23° posto Letizia Paolino con 4,66m (Gs Virtus Calco), al 38° posto Laura Gerosa con 4,21m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), al 39° posto Rebecca Colombo con 4,20m (Gs Virtus Calco), al 40° posto Rebecca Colombo con 4,19m (Gs Virtus Calco), al 44° posto Kebe Fall con 4,07m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), al 48° posto Marianna Giordano con 3,86m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), al 57° posto Carolina Renon con 3,28m (Gs Virtus Calco) e al 58° Aya Sabri con 3,14m (Gs Virtus Calco).

Tutte le altre gare di sabato e domenica