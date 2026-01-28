Indoor. Riccardo Asperges vince il titolo regionale nel getto del peso Juniores

Argento per Elisa Dozio (peso Juniores), Filippo Vedana (60hs Juniores), Gabriele Ciappesoni (alto Allievi), Lorenzo Azzalini (lungo Juniores)

Doppio bronzo per la Juniores Elena Invernizzi nel salto in lungo e sui 60hs

CASALMAGGIORE (CR) – Week-end di gare con il Campionato regionale individuale di getto del peso per le categorie A/J/P/Assoluti m/f, più riunione regionale 60hs-60m Assoluti e 60hs, 60m, getto del peso Cadetti m/f open.

Due medaglie per i lecchesi in gara, entrambe nella gara del getto del peso e entrambe nella categoria Juniores. Riccardo Asperges (Atl Lecco Colombo Costruzioni) vince il titolo nella categoria Juniores con 14,77m, argento per Elisa Dozio (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 11,54m.

Tutti i risultati dei lecchesi

Merate Atletica Promoline

Cadette/i

60m-3^ Rebecca Bonfanti 8”17 nelle batterie, 3^ in finale con 8”44, 16^ Anna Villa 8”82 nelle batterie, 18^ in finale con 8”85.

8° Matteo Stella 8”07 nelle batterie, 5° in finale con 7”86, 15° Mattia Regazzoni 8”19 nelle batterie, 18° in finale con 8”36, 21° Paolo Panzeri 8”52 nelle batterie, 19° in finale con 8”45.

60hs-3^ Rebecca Bonfanti 9”52 nelle batterie, 3^ in finale con 9”55, 5° Anna Villa 9”85 nelle batterie, 4^ in finale con 9”84.

3° Mattia Regazzoni 9”79 nelle batterie, 2° in finale con 9”63, 11° Paolo Panzeri 10”62 nelle batterie, 9° in finale con 10”49, 12° Matteo Stella 10”75 nelle batterie, 3° in finale con 9”70.

Gs Virtus Calco

60hs-3° Tommaso Panzeri 10”63 nelle batterie, 11”71 in finale.

60m-64° Tommaso Panzeri 7”85, 78° Cesare Fumagalli 8”10.

Peso-10^ Clelia Brognoli 9,60m.

Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Peso Juniores-1^ Riccardo Asperges 14,77m.

Peso Juniores– 2^ Elisa Dozio 11,54m.

60m-59° Jinrong Hu 7”81, 61° Mattia Melloni 7”83, 69° Cristiano Isacco 7”91.

60hs-2° Mattia Melloni 10”03 nelle batterie, 2° in finale con 10”32.

A Bergamo il Campionato Regionale Juniores/Promesse per i 60m e riunione Regionale Allievi/Assoluti

Sabato a Bergamo il Campionato Regionale Juniores/Promesse nei 60m, hanno corso 10 atleti lecchesi, il miglior risultato è quello di Lorenzo Amati che vince la gara dei 60m Allievi/Seniores con 7”02 in batteria e vince anche la finale con 6”95 nuovo primato personale.

Tutti i risultati dei lecchesi

Up Missaglia

60m-Allievi/Seniores: 31° Christian Limonta 7”56, 34° Mattia Redaelli 7”64.

Pol. Liberta Cernuschese

60m-Allievi/Seniores: 8° Alessandro Sala 7”17 nelle batterie, 6° in finale con 7”16, 20° Francesco Luigi Cammisa 7”34.

60m-Promesse: 13° Tommaso Bellini 7”25.

Atl Lecco Colombo Costruzioni:

60m-Allievi-Seniore:1° Lorenzo Amati 7”02 nelle batterie, 1° in finale con 6”95, 10° Simone Tarchini 7”22 nelle batterie, 9° in finale con 7”23.

60m– Juniores: 15° Matteo Buzzi 7”35, 21° Lorenzo Azzalini 7”45.

A Saronno gare del Campionato Regionale del salto triplo per le categorie Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti m/f

Pochi atleti plecchesi per il Campionato Regionale del salto triplo, il miglior risultato è quello dell’Allievo Nicolò Tacchinardi (Merate Atletica Promoline) con 12,20m; 17^ Matilde Beretta (Gs Virtus Calco) tra le Allieve con 9,99m; 17° Giacomo Maggioni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) tra i Seniores con 12,80m; 26^ Chiara Rosa Dubini (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) tra le Juniores con 9,39m.

Campionato Regionale per gli Juniores/Promesse m/f dei 60hs, Campionato Regionale Allievi, Juniores, Promesse, Seniores del salto in alto, Campionato Regionale Juniores, Promesse, Seniores del salto in lungo

Otte podi per i lecchesi nelle gare di Bergamo, argento per Filippo Vedana sui 60hs tra gli Juniores, argento per Gabriele Ciappesoni Allievo nel salto in alto e anche bronzo Assoluto con 1,95 nuovo primato personale, argento per Lorenzo Azzalini nella categoria Juniores nel salto in lungo, due bronzi per Elena Invernizzi tra le Juniores nel salto in lungo e 60hs, bronzo per Clelia Brognoli nel salto in alto nella categoria Promesse.

Tutti i risultati dei lecchesi

Atletica Merate Promoline

Salto in alto-Allievi:8° Simone Tentorio 1,65m; 9° Filippo Panzeri 1,50m.

60hs-Allievi: 9° Filippo Panzeri 9”20.

Up Missaglia

60hs-Juniores: 9^ Camilla Comi 9”60 nelle batterie, 9^ in finale con 9”62.

Polisportiva Libertas Cernuschese:

60hs-Juniores: 12° Dante Pusceddu 8”69 nelle batterie 10° in finale con 8”68.

Gs Virtus Calco

Salto in lungo-Allieve: 20^ Matilde Beretta 4,75m.

Salto in alto-Allieve: 6^ Matilde Beretta 1,53m.

Salto in alto-Promesse: 3^ Clelia Brognoli 1,45m.

Sato in alto Juniores: 19^ Letizia Paolino 1,45m

60hs-Juniores: 17^ Letizia Paolino 9”72.

Atletica Lecco Colombo Costruzioni

60hs-Allieve: 4^ Adelaide Castagna 9”31 nelle batterie, 6^ in finale con 9”26; 9^ Sara Ragni 9”56.

60hs-Allievi: 10° Tommaso Zucchi 9”24.

60hs.Juniores: 1° Filippo Vedana 7”90 nelle batterie, 2° in finale con 7”94 in finale.

60hs-Juniores: 3^ Elena Invernizzi 9”09 nelle batterie, 3^ in finale con 8”91; 7^ Elisa Dozio 9”29 nelle batterie, 7^ in finale con 9”36; 11^ Giulia Anderbegani 9”73 nelle batterie, 11^ in finale con 9”83.

Salto in alto-Allievi: 2° Gabriele Ciappesoni 1,95m; 4° Riccardo Galbusera 1,83m

salto in alto-Juniores: 5^ Giulia Anderbegani 1.53m

Salto in alto-Assoluti: 8° Matteo Dozio 1,79m

salto in lungo-16° Riccardo Galbusera 6,06m

Salto in lungo-Juniores: 2° Lorenzo Azzalini 6.63m.

salto con l’asta-Seniores: 3° Matteo Dozio 4,00m.