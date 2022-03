Indoor. Ultime gare della stagione, anche i Cadetti scendono in pista

Bergamo e Saronno, 60m piani lungo e triplo

BERGAMO – Sabato pomeriggio al palazzetto di Bergamo, in gara quasi 200 atleti della sola categoria Cadetti, unica specialità proposta i 60m che hanno visto la disputa di ben 21 batterie femminili per un totale di 120 partenti e di 13 batterie maschili per un totale di 73 atleti, un lungo pomeriggio di gare iniziato alle 15 e conclusosi alle 17.30.

Risultati dei lecchesi presenti (si segnala la società quando non dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni).

60m-Cadette: 11^ Giacin Mariam Coulibaly 8”42; 13^ Elena Invernizzi 8”47; 19^ Giulia Anderbegani 8”62; 23^ Elena Magni 8”65 (Atl Cassago), 29^ Gaia Rigamonti 8”68 (Atl Cassago), 52^ Elisa Raimondi 8”99; 58^ Lidia Monti 9”03; 64^ Marianna Chiappa 9”15; 81^ Anna Provinciali 9”30; 96^ Sofia Lambrughi 9”45.

60m-Cadetti: 12° Lorenzo Azzalini 7”77; 24° Pietro Selva 8”00; 42° Pietro Magistretti 8”43; 56° Enrico Mariani 8”80; 59° Francesco Landini 8”89; 62° Davide Edoardo Marino 9”06; 67° Davide Comi 9”24.

Saronno 200 giovani sprinter in gara, Gemma De Capitani la più veloce sui 60m

Anche a Saronno si sono disputate le medesime gare, solo i 60m sia al femminile che al maschile e Gemma De Capitani dell’Up Missaglia, sfreccia più veloce di tutte con 8”24 del suo nuovo primato personale.

Gli altri risultati (tra parentesi la società quando non Up Missaglia):

60m-Cadette: 42^ Camilla Comi 8”94; 52^ Giulia Ferrari 9”04; 55^ Francesca Prince Kouton 9”08; 59^ Irene Marchiori 9”10 (Merate Atl Promoline), 61^ Sofia Zardoni 9”16; 112^ Marta Crippa 10”38.

60m-Cadetti: 25° Alessandro Motta 8”12 (Merate Atl Promoline), 57° Matteo Bellenzier 8”60; 64° Riccardo Penati 8”72; 71° Alessandro Meda 8”86; 79° Cristian Besana 9”82.

Domenica dedicata ai salti, lungo a Bergamo

Sfiora il podio col 4° posto Elena Magni dell’Atl Cassago che ottiene 4,62m, a seguire all’8° posto la compagna di club Gaia Rigamonti con 4,31m; al 9° per la Pol Mandello Aurora Renna con 4,26m; al 21° per la Virtus Calco Chiara Scalambra con 3,57m e al 24°per la Pol Mandello Valentina Micheli con 3,39m. Passando al settore maschile, per la Virtus Calco Matteo lanuti conclude al 5° posto con 4,76m col compagno di club Pier Edoardo Bardoscia 11° con 4,04m.

Lungo e triplo a Saronno

Solo due i lecchesi presenti a Saronno, entrambe della Merate Atl Promoline e tutti e due nel salto in ungo femminile, Francesca Bonfanti conclude 7^ con 4,39m mentre Giulia Scaccabarozzi è 41^ con 3,54m.