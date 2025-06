Infortunio per il nuotatore Andrea Oriana, annullato il giro del lago in 60 ore

L’impresa benefica era in programma tra il 27 e il 29 giugno

LECCO – Andrea Oriana, in seguito alle visite mediche sostenute, è costretto ad annullare definitivamente il Giro del Lago di Como a nuoto in 60 ore in programma dal 27 al 29 giugno a causa di un infortunio.

“Il referto medico in seguito alla visita chirurgica toracica indica frattura costale destra più esiti fratturativi omolaterali – ha spiegato tramite comunicato stampa -. Non verranno prese in considerazione date alternative per un nuovo tentativo nel 2025, motivo per cui si era inizialmente indicato “sospensione” e non “annullamento”. La rinnovata disponibilità ricevuta apre le porte a un possibile nuovo tentativo nel 2026”.

Andrea Oriana ha colto l’occasione per ringraziare la Società Canottieri Lecco, Mission Bambini, Acinque, Banca Popolare di Sondrio, Regione Lombardia e i comuni di Lecco, Varenna, Perledo, Colico, Menaggio, Como e Bellagio, la Guardia Costiera, le strutture ricettive, il team in barca, il suo team, i volontari, gli amici, tutti i sostenitori e gli appassionati.

“Tutti hanno dimostrato il loro affetto e il loro tifo e hanno permesso di rendere possibile una impresa che solo la sorte è riuscita a fermare. Ci riproveremo il prossimo anno”.