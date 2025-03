Inizia bene la stagione del Canoa Kayak Rivabella, in luce Luca Riva

Ottimi risultati nella gara nazionale (sprint e classica) di Acqualagna

Marilù Brambilla non si smentisce e riparte con una doppia medaglia d’oro

LECCO – Inizio di stagione più che positivo per gli atleti del Canoa Kayak Rivabella di Lecco che, domenica scorsa, hanno partecipato a una gara nazionale ad Acqualagna (Pesaro-Urbino) sul fiume Candigliano. A differenza dello scorso anno quando gara sprint (qualificazioni e 2 manches di finale) e gara classica si disputavano in due giornate, il nuovo regolamento prevede le due gare nella stessa giornata con la prova sprint disputata su un’unica manche.

Per quando riguarda i risultati dei lecchesi da sottolineare la prestazione di Luca Riva che, nella categoria Senior, ha conquistato un 3° posto nella gara sprint e un 1° posto nella gara classica. Per lui sicuramente un ottimo avvio di stagione, con una importante crescita soprattutto sulla distanza classica. Sempre nei Senior da registrare i risultati di Francesco Brossa, 8° nella sprint e 6° nella classica, e Gioele Rota, 11° sia nella sprint che nella classica. I tre atleti hanno poi affrontato la gara a squadre classica chiudendo con un ottimo 3° posto.

Marilù Brambilla (Cadette B) comincia la stagione come aveva concluso quella precedente: doppia vittoria nella sprint e nella classica. A livello maschile, sempre Cadetti B, due medaglie d’argento per Pietro Corti e due medaglie di bronzo per Simone Baccaro. Questi tre atleti hanno poi affrontato la gara a squadre concludendo con un 2° posto di tutto rilievo.

All’esordio nella categoria Ragazzi, quindi contro avversari anche di un anno più grandi, Pietro Mechilli e Massimo Bettinazzi: il primo ha ottenuto due sesti posti, il secondo un 7° posto nella sprint e un 8° posto nella classica. Entrambi erano reduci da un’influenza. Nella categoria Juniors troviamo Riccardo Rosa con un 4° posto nella sprint e un 3° posto nella classica. I tre atleti hanno poi affrontato la gara a squadre Junior conquistando un bronzo. All’esordio nella categoria Junior Beatrice Bettinazzi che è salita per due volte sul terzo gradino del podio. Il Canoa Kayak Rivabella ha chiuso con il C2 Senior di Edoardo Auriemma e Massimiliano Valsecchi al 2° posto nella sprint e al 1° posto nella classica.

“Sicuramente un buon inizio di stagione – ha commentato il presidente Claudio Bettinazzi -. Il 23 marzo saremo nuovamente impegnati in una gara nazionale che si disputerà a Città di Castello (Perugia) sul fiume Tevere”.