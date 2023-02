Iniziato il Campionato Italiano a squadre per il Badminton Lecco

Esordio a Malles Venosta in Trentino-Alto Adige

MALLES VENOSTA – Il Badminton Lecco ha iniziato il Campionato Italiano a Squadre di serie B che ha preso il via sabato e domenica a Malles Venosta.

La squadra bluceleste è inserita nel Gruppo A con: Milazzo Badminton – ASV Ueberetsh B – ASV Mals B – SC Meran – ASAM Isernia – Badminton Messina. Queste le squadre da battere per arrivare ai Play Off che si disputeranno a Maracalagonis in Sardegna a fine primavera per incontrare i vincitori del Gruppo B composto da: BC Paternò – Badminton Senigallia – Alba Shuttle – Modena Badminton – Le Racchette – Le Saette – BC Catania, e salire sul podio.

Con tanta voglia di esprimere la forte passione per questo sport, la formazione presente in Val Venosta ha visto scendere in campo il capitano Federico Lazzarini, Andrea Saverio (juniores), Liam Pellizzari (prestito BC Lario), Paolo Milani, Amanda Bandiola, Giovanna Galli e Lidia Rainero (prestito CUS Torino).

La prima squadra da incontrare è SC Meran, una squadra conosciuta nel Campionato a Squadre che si è sempre ben espressa ad alti livelli composta da atleti che hanno indossato o indossano ora, la maglia azzurra, e portano il tricolore nelle competizioni internazionali. Una sfida difficile ma stimolante.

Nel doppio femminile Bandiola/Rainero hanno cercato di contrastare le fortissime e abilissime Innerhofer/Mair che hanno subito imposto li loro gioco, teso e senza respiro. Perso il primo set 15-21 le lecchesi hanno cercato subito di mettere la partita sul giusto binario ed hanno tenuto punto su punto fino a metà gara quando purtroppo un cambio di marcia e assetto della coppia avversaria le ha sovrastate perdendo così con un netto 12-21.

Nel doppio maschile Milani/Pellizzari contro Hofer/Koellemann, hanno tenuto la gara in bilico ma lasciano il punto della disciplina agli avversari 16-21 17-21.

Il singolo maschile vede il Pellizzari giocare contro l’espero Koellemann che vince il primo set 18-21. Liam Pellizzari non è certo un atleta che si lascia sopraffare dello sconforto e nel secondo set si impone con lo stesso punteggio. E’ nel terzo e decisivo set, che Koellemann porta in campo tutta l’esperienza internazionale cambiando sia il servizio che la tattica facendo perdere tutti i riferimenti al nostro bluceleste che cede 12-21.

Sul punteggio di 3-0 su 5 a disposizione (DF_DM_SM_SF_DX) l’SC Meran ha già in tasca la vittoria matematica contro la nostra squadra ma ogni disciplina vinta, che set e punti, servono per la classifica.

Nel doppio misto scendono in campo gli atleti più giovani con Saverio/Galli contro la coppia Stanzer/Ladurner, atleti di interesse nazionale. Giocano un buon badminton ma non possono fare la differenza e perdono 12-21 18-21.

Il punto della bandiera se lo aggiudica nel SF Lidia Rainero. Mette in campo la sua inossidabile grinta e contro Hanna Mair vince 21-19 21-17.

Un punteggio con poco scarto che dimostra, insieme ai punteggi delle altre discipline disputate, che la differenza in campo non è così grande e che sono spesso i dettagli e le imprecisioni a dare vantaggio agli avversari o regalarti la vittoria.

Da questa prima esperienza è nata la gara della domenica 12 febbraio contro ASAM Isernia. Gli avversari sconfitti di misura il sabato dal BC Messina, hanno impostato la gara mettendo in risalto le potenzialità del comparto femminile, con le due atlete bulgare, che però, pur vincendo la disciplina del doppio, non hanno potuto nulla per le altre gare, tutte a pannaggio della Sacchital Group BC Lecco.

Dopo il doppio femminile perso da Galli/Rainero contro Karkadakova/Yordanova 16-21 19-21, i blucelesti si sono subito rifatti nel doppio maschile dove Milani/Saverio non hanno permesso agli avversari di fare punti. Un dominio sul campo della coppia lecchese 21-10 21-12. Stessa determinazione nel singolo femminile di Rainero che non lascia respirare l’avversaria Karkadakova e la batte con un nettissimo doppio 21-14.

Il singolo maschile di giornata è del capitano Lazzarini contro Isernia. Perde di misura il primo set 17-21 a causa di inutili errori che hanno permesso all’avversario di prendere il margine e portarlo a fine set.

I lecchesi non si sono mai scoraggiati e subito con l’ausilio del coach Denis Passador e del vice presidente Edvidio Milani, sono stati messi in campo più attenzione e determinazione relatizzando la vittoria del secondo e terzo set 21-12 21-13.

Il regolamento federale prevede per i Campionati a Squadre di alto livello, la presenza di atleti Juniors al fine di stimolare le società a far crescere i propri giovani.

La ASAM Isernia è purtroppo orfana di questa figura e ha perso in partenza 1 delle 5 discipline delle gare. E’ il Badminton Lecco un netto 21-0 21-0 nel doppio misto che rappresentano la vittoria per 4-1 con moltissimi punti di vantaggio.

Dopo il primo raggruppamento i lecchesi sono al 5° posto con solo due scontri diretti. Le altre squadre hanno già disputato più gare pertanto il prossimo appuntamento per gareggiare rispettivamente contro: Messina – Mals B – ASV Ueberetsch B – Milazzo è per il 1-2 Aprile 2023 in terra di Sicilia.