Introbio – Biandino: trionfo per Michele Fontana e Martina Brambilla

La nota competizione conferma il suo successo, 280 i partecipanti e grande festa finale

Record per Martina Brambilla che ha migliorato il suo tempo tagliando il traguardo in 50:48

INTROBIO – Una gara di corsa in montagna che ogni edizione riscuote un grande successo e che si fa ricordare per lo spirito sportivo e la contagiosa allegria degli organizzatori alla festa di chiusura.

La competizione podistica quest’anno ha visto la presenza di 280 pettorali di cui 180 gli agonisti. Anche i più piccoli hanno preso parte alla manifestazione, 15 giovanissimi sportivi hanno completando il percorso accompagnati dai genitori. Per gli altri bambini è stata invece organizzata una gara apposita nella Val Biandino.

Il primo a tagliare il traguardo è stato Michele Fontana in 00:40:11. Mentre tra le donne la prima a classificarsi è stata Martina Brambilla che ha migliorato il suo tempo completando la competizione in 00:50:48.

La corsa parte come ogni anno da Piazza Cavour a Introbio e raggiunge la bocca di Biandino sviluppandosi su un percorso di 7,8 km con un 900 D+. Per questa edizione la competizione è stata solo podistica e non ciclistica.

La giornata si è svolta al meglio grazie anche all’impeccabile organizzazione dei tanti volontari. Immancabile la premiazione e la festa finale al Rifugio Tavecchia.

CLASIFICA MASCHILE

Fontana Michele 00:40:11 Canclini Francesco 00:43: Gianola Paolo 00:44:08 Curtoni Filippo 00:45:09 Giovanni Malugani 00:45:18 Dedivitiis Nicola 00:45:46 Mascheri Giulio 00:46:27 Acheler Mattia 00:47:03 Lizzoli Luca 00:48:26 Della Rovere Andrea 00:49:04

CLASSIFICA FEMMINILE

Brambilla Martina 00:50:48 Artusi Ilaria 00:58:38 Bergamini Alessia 01:01:08 Guzzi Cristina 01:02:32 Gritti Michela 01:02:55 Zugnoni Laura 01:03:52 Rusconi Marta 01:03:52 Ciacci Caterina 01:04:12 Buzzoni Sandra 01:04:56 Mascheri Serena 01:05:50

Classifica completa consultabile: https://www.endu.net/it/events/introbio-biandino/results