Irene Bonanomi (5000m) e Alessandro Rota (400hs) vincono il titolo Regionale Assoluto

Titoli anche nella categoria Promesse: Filippo Bessi sui 400hs e Matteo Maggioni nel salto con l’asta
Nel bilancio degli atleti lecchesi anche due medaglie d’argento e tre medaglie di bronzo
BERGAMO – Campionato Regionale Assoluto e Promesse con minimi su pista a Bergamo. Quattro titoli per i lecchesi, due Assoluti e due nella categoria Promesse: Irene Bonanomi (Polisportiva Libertas Cernuschese) vince la gara Assoluta dei 5000m con 17’47”25 nuovo primato personale abbassato di ben 20”, Alessandro Rota (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il titolo Assoluto dei 400hs con 52”43 nuovo primato personale abbassato di 10 centesimi.
Due titoli regionali nelle Promesse con Filippo Bessi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 2° Assoluto dei 400hs con 53”22 e vince il titolo di categoria, Matteo Maggioni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 2° Assoluto nel salto con l’asta con 4,10m vince il titolo di categoria.
Per i lecchesi arrivano anche cinque medaglie, quattro all’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e una dell’Atletica Alto Lario: Matteo Mosetti 2° nel lancio del giavellotto con 65,51m; Andrea Casati (Atletica Alto Lario) 2° sui 5000m con 15’21”37, Elena Invernizzi 3^ sui 100hs (14”42 in batteria) 14” 62 in finale, Lorenzo Azzalini 3° nel salto in lungo con 7,17m; Julian Scutareanu 3° nel salto in alto con 1,92m.
Tutti gli altri risultati dei lecchesi
- 100m-15° Mattia Vitali 11”11 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 21° Thomas Cazzola 11”17 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 36° Christian Limonta 11”43 (Up Missaglia), 73° Luca Teruzzi 11”75 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- 200m-38° Matteo Scaccabarozzi 23”9 (Up Missaglia), 42° Francesco Luigi Cammisa 23”46 (Polisportiva Libertas Cernuschese).
- 400m-49° Davide Pozzoni 52”76 (Polisportiva Libertas Cernuschese).
- 800m-22° Alessandro D’Abbrusco 1’58”05 (Merate Atletica Promoline).
- 1500m-5^ Marta Crippa 4’49”10 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- 1500m-15^ Gabriele Sutti 4’12”93 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- 3000sp-4^ Camilla Valsecchi 11’27”41 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- 400hs-9^ Letizia Paolino 1’07”58 (Gs Virtus Calco).
- 400hs-14° Lorenzo Pellanda 58”92 (Polisportiva Libertas Cernuschese).
- Salto in lungo-7^ Letizia Paolino 5,60m (Gs Virtus Calco), 11^ Elena Invernizzi 5,44m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Salto con l’asta-5° Riccardo Galbusera 3,75m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Lancio del giavellotto-7° Giacomo Arienti 53,31m (Up Missaglia), 10° Gabriele Fumagalli 39,72m (Gs Virtus Calco).
- Getto del peso-4^ Francesca Princesse Kouton 10,63m (Up Missaglia).
- Getto del peso-8° Davide Bonacina 10,66m (Polisportiva Bellano Galperti Group).
- Lancio del martello-6° Andrea Magni 44,37m (Up Missaglia).
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