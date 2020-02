Italiani Master di campestre: Giovanna Cavalli oro, Elena Fustella argento

CASSINO (FR) – Data insolita per il campionato italiano Master di corsa campestre, ma a Cassino (Frosinone) si sono comunque presentati 722 atleti per provare a vincere il titolo individuale o per portare punti alla squadra visto che era anche valido come campionato italiano di società. Pochi i lecchesi presenti: Giovanna Cavalli vince il titolo sui 3km riservati alle Seniores Master 60 correndoli in 11’53”con la maglia dell’Atl Paratico che alla fine si laurerà campione italiano tra le società femminili. Un successo ampio che lascia Angela Mazzoli seconda classificata per l’Asd Track & Field Master Grosseto a 11” di distacco e Anna Patelli del Lazio Runner Team a a 37”.

Elena Fustella, rappresentante dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, questa volta trova sulla sua strada un’avversaria in grado di arrivare davanti, Tiziana Monica Zanga dell’Atl Paratico vince tra le Seniores Master 55 in 15’53” sui 4km per loro proposti. Alla lecchese con 16’12” il secondo posto davanti alla laziale Laura Antico del GSBR terza con 16’18”. Anche se con un pizzico di rammarico, la lecchese è soddisfatta del suo risultato: “Ho fatto una gran bella gara, più di così non potevo fare, oggi però Monica Zanga è andata più forte di me. La medaglia d’argento mi rende fiera, nessun rimorso, nessun ripensamento, sono felice del mio risultato”.