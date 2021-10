Kayak. Che successo per la coppa “Antonio Corti” sull’Adda

112 atleti al via della manifestazione da Olginate a Brivio

“Una bella giornata di sport” ha dichiarato il presidente del CK90 Torri

OLGINATE – Grande successo per la coppa “Antonio Corti”, gara di canoa interregionale organizzata sul fiume Adda – partenza da Olginate, arrivo a Brivio – dai dirigenti del CK90 Vercurago, col patrocinio del Comune di Brivio e dell’assessore allo sport Paolo Mandelli.

La gara che la società vercuraghese organizza da qualche anno è stata dedicata alla memoria di Antonio Corti, uno dei soci fondatori del CK90 e presidente della società per un paio di mandati, scomparso un paio di settimane fa.

Per quanto riguarda la parte agonistica, al via erano presenti 112 atleti di 29 categorie, con diverse società lecchesi ai nastri di partenza.

Gli atleti “di casa” hanno ottenuto delle soddisfazioni dal piccolo Ruben Zucchi, capace di vincere la gara in categoria K1 Allievi A, con al quinto posto il suo compagno Marco Antozzi. Suo padre Alberto è arrivato al secondo posto in categoria Master C.

Soddisfazioni anche per il CK Rivabella. Il solito Lorenzo Corti – autore del miglior crono assoluto con 30.52.80 – ha monopolizzato la gara in categoria K1 Ragazzi, tra gli Junior Luca Riva e Matteo Pasquale hanno chiuso rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Il premio “Antonio Corti” è stato assegnato alla società che proveniva da più distante. A vincerlo sono stati gli umbri del Canoa Club Città di Castello.

“É stata una bella giornata di sport – dichiara il presidente del CK90 Ruggero Torri – per noi è stata anche l’occasione per far esordire diversi nuovi atleti in agonistica, con risultati più che soddisfacenti. Voglio ringraziare le istituzioni che ci hanno supportato e tutti i volontari presenti sul percorso”.