Appuntamento presso la sede “canneto” del Ck ’90 Vercurago

Cinque società coinvolte, venti ragazzi in acqua

VERCURAGO – Domenica 16 maggio 2021 a Vercurago, presso la sede “canneto” del CK 90, ci sarà il Paddle day, una giornata multidisciplinare dedicata ad atleti della categoria Allievi B e Cadetti B. I ragazzi si alleneranno alla presenza di Ezio Caldognetto, Direttore Tecnico del settore giovanile velocità della Fick, Federazione Italiana Canoa Kayak.

Durante l’evento saranno coinvolte cinque società: Canottieri Bissolati Cremona, Canoa club Milano, Circolo sestese canoa, Navigliosport Trezzano sul Naviglio e Canottieri Mincio, per un totale di circa una ventina di giovani atleti presenti.

Il programma della giornata prevede la suddivisione dei canoisti in tre gruppi. Dopo un riscaldamento a corpo libero, ci saranno due sessioni di lavoro su acqua piatta, una al mattino e una al pomeriggio. A seguire i ragazzi saranno i tecnici coordinatori Francesco Forno (Rafting/Sup), Jessica Risari (Velocità), Marco Arlati (slalom) ed Enzo Villa e Felice Farina (Discesa).

Molto soddisfatto Marco Arlati, consigliere regionale FICK e consigliere della CK90, la società che ospiterà l’evento. “É un piacere vedere concretizzata la proposta del Direttore Tecnico FICK per le attività giovanili, Ezio Caldognetto, di promuovere delle giornate multidisciplinari dedicate ai ragazzi U14 provenienti dalle varie società lombarde. L’intento è di rendere questi incontri formativi, una sana abitudine da proporre ai nostri giovani nel corso della stagione.

I ragazzi delle cinque società che hanno aderito al progetto avranno la possibilità di cimentarsi sulle tre discipline dello sport canoistico e su altre attività come il SUP ed il gommone rafting; una giornata per divertirsi provando situazioni diverse, con e senza la pagaia, per mettere alla prova equilibrio, tecnica, e fiducia nei compagni.

“Ringrazio il Presidente del Comitato Regionale, Maurizio Lenuzza, che ha fortemente appoggiato l’iniziativa, e tutti i colleghi della Canoa Kajak 90 che si metteranno a disposizione dell’evento, gestendo gli aspetti logistici e anticontagio” conclude Arlati.