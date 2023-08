Kayak. Doppio titolo regionale per il Ck Rivabella sul fiume Oglio

Si laureano campioni regionali Lorenzo Rota (K1 Junior) e i tre equipaggi del C2 Senior a squadre

Successi (senza titolo) anche per Marilù Brambilla, Riccardo Frigerio e Claudio Bettinazzi

LECCO – Una trasferta ricca di risultati per il Canoa Kayak Rivabella che lo scorso fine settimana ha partecipato a una gara sprint sul fiume Oglio a Palazzolo (BS). La gara (due manches, il risultato è dato dalla somma dei tempi) valeva per i titoli regionali categorie Junior e Senior.

“Una gara abbastanza impegnativa perché un po’ più lunga (circa 1’40”) rispetto agli standard attuali delle gare sprint che si attestano intorno al minuto – ha spiegato il presidente Claudio Bettinazzi -. La gara di Palazzolo è una classicissima del calendario che si svolge da tanti anni e come al solito, anche questa volta, è stata organizzata alla perfezione”.

Gli atleti del Ck Rivabella hanno gareggiato sia nella specialità del K1 per poi cimentarsi anche nella specialità canadese (C1 e C2). I titoli lombardi sono arrivati grazie a Lorenzo Corti nel K1 Junior, per lui anche il miglior tempo assoluto della competizione, e nella gara a squadre del C2 (canadese biposto) categoria Senior grazie agli equipaggi formati da Edoardo Auriemma e Massimiliano Valsecchi; Lorenzo Corti e Luca Riva; Iacopo Brambilla e Matteo Pasquale.

Il Ck Rivabella è atteso da una lunga trasferta nei prossimi giorni. Sul fiume Nera, vicino a Terni, in Umbria, sono in programma i campionati italiani Ragazzi e una gara nazionale per tutte le altre categorie.

Tutti i risultati del Ck Rivabella

K1 Allievi A: 2° Daniele Cagliani

2° Daniele Cagliani K1 Allieve B: 1^ Marilù Brambilla

1^ Marilù Brambilla Allievi B: Pietro Corti 4° in K1 e 5° in C1

Pietro Corti 4° in K1 e 5° in C1 K1 Cadetti A: 2° Massimo Bettinazzi

2° Massimo Bettinazzi K1 Ragazze: 3^ Beatrice Bettinazzi

3^ Beatrice Bettinazzi K1 Ragazzi: 1° Riccardo Frigerio; 5° Riccardo Rosa

1° Riccardo Frigerio; 5° Riccardo Rosa K1 Junior: 1° Lorenzo Corti (titolo regionale e miglior tempo assoluto); 3° Iacopo Brambilla

1° Lorenzo Corti (titolo regionale e miglior tempo assoluto); 3° Iacopo Brambilla K1 Senior: 3° Luca Riva; 5° Matteo Pasquale; 8° Gioele Rota

3° Luca Riva; 5° Matteo Pasquale; 8° Gioele Rota K1 Master C: 1° Claudio Bettinazzi

1° Claudio Bettinazzi C1 Senior: 5° Edoardo Auriemma

5° Edoardo Auriemma C2 Senior: 3° Edoardo Auriemma e Massimiliano Valsecchi; 4° Lorenzo Corti e Luca Riva

3° Edoardo Auriemma e Massimiliano Valsecchi; 4° Lorenzo Corti e Luca Riva K1 Senior a squadre: 2° Gioele Rota, Riccardo Rosa e Riccardo Frigerio

2° Gioele Rota, Riccardo Rosa e Riccardo Frigerio C2 Senior a squadre: 1° Edoardo Auriemma-Massimiliano Valsecchi, Lorenzo Corti-Luca Riva, Iacopo Brambilla-Matteo Pasquale (titolo regionale)